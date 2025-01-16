剔古巴出「支恐國」 拜登決定面臨推翻

換古巴釋553囚犯

2015年時任總統奧巴馬將古巴從支恐國名單除名，但2021年時任總統特朗普在卸任前幾天，將古巴重新列入支恐國名單，指哈瓦那政府庇護美國逃犯和哥倫比亞叛亂領袖。被列為支恐國代表美國可不對其提供援助、並禁止出口或銷售武器、實施金融制裁，也可制裁與這些國家有貿易往來的個人或國家，目前除了古巴，朝鮮、敘利亞和伊朗都在名單上。

拜登政府官員周二稱，經審視目前沒發現可靠證據顯示古巴持續支持國際恐怖主義。白宮在聲明中稱，已通知國會拜登決定將古巴剔出支恐國名單。拜登亦會廢除2017年「關於古巴政策的國家安全總統備忘錄第5號」規範美國與古巴交流的多項限制，並暫停容許美國公民追討在古巴被收歸國有財產的《赫姆斯-柏頓法案》（Helms-Burton Act）第3條6個月；該法案可能讓外資對於古巴投資卻步。

美國官員稱，今次協議是教廷協助下達成，以釋放「古巴政治犯和那些不公被拘留的人」。在拜登政府宣布將古巴剔出支恐國名單一小時，古巴國家主席迪亞斯－卡內爾表示，政府計劃逐步釋放553名囚犯。古巴政府稱，華府的決定儘管性質有限，但朝正確方邁出一步，終止對古巴經濟和人民造成嚴重影響的措施。

《華爾街日報》引述知情人士稱，古巴釋放的553名囚犯都是2021年反政府示威以來被監禁。

（紐約時報/路透社/中央社）