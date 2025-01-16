美媒：TikTok擬禁令生效日關在美服務

報道引述消息人士指出，根據TikTok的計劃，禁令生效當天，用戶打開TikTok應用程式時會看到一條信息彈出，引導前往有關該禁令資訊的網站。TikTok還計劃為用戶提供下載用戶所有資料的選項，以便取走自己的個人資料紀錄。若TikTok關閉對所有美國用戶的服務，這將與「不賣就禁」法令所規定的不同，因該禁令僅禁止在蘋果或Google應用程式商店下載TikTok，而現有用戶仍可使用該應用程式一段時間。

隨着禁令生效日期逼近，路透社周二報道，TikTok高層在公司內部備忘指出，即使最高法院不推翻禁令，公司仍計劃繼續向在美的約7000名員工支付薪酬，稱辦公室將持續辦公，有關禁令不會影響僱員，只影響美國使用者體驗。

美國國會去年4月以維護國家安全為由，通過TikTok「不賣就禁」法案，規定TikTok今年1月19日前，把其美國業務出售予美國公司，否則必須下架。TikTok稱該禁令違反美國言論自由，現上訴至最高法院。最高法院上周五審理上訴，美國傳媒報道最高法院傾向維持禁令。

（路透社/中央社）

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