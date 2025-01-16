TikTok難民染紅表不滿 評論兩極

兩天逾70萬新用戶 小紅書急聘審核員

小紅書周二在蘋果公司的美國App Store登上了下載榜首，湧入大量新用戶。路透社同日引述接近小紅公司人士報道，單是兩天內小紅書就吸引逾70萬新用戶。美國應用程式數據公司Sensor Tower估計，小紅書的美國下載量本周按年增加超過200%，且較前一周增加194%。

新增大量美國用戶，創造了中美網民一個互動平台。周一在小紅書上名為「TikTok難民」的直播聊天中，逾5萬名美國和中國用戶加入了聊天室。中國用戶對新來的美國用戶表示歡迎，並就食品、年輕人失業等話題交換看法，有些人主動提議教中文，有些人提供瀏覽中國網絡的技巧，並警告新用戶避免提及或討論被認為「政治敏感」的話題。

尺度文化大不同 「去政治化」主旋律

不少來自美國的「TikTok難民」為了抗議政府TikTok禁令而加入小紅書。名為羅伯茨的用戶在小紅書的短片中說：「如果我們的政府認為我們會支持TikTok禁令，那他們就瘋了。我們只需遷到另一款新的中國應用程式，現在我們就在這裏。」一些美國小紅書新手呼籲美國網民尊重該平台上的中國用戶，一名用戶寫道：「請不要把政治帶到這裏。我們想在這裏玩得開心，我們想在這裏享受，我們想對已經在這裏的人表示尊重。」一名中國用戶留言稱，這可能是一個歷史時刻，「我們兩國的普通民眾以前從未真正聯繫過……我希望大家都能利用這個短暫的機會作有意義的思想交流」。

大批「難民」湧入似乎讓小紅書措手不及，路透社引述兩名熟悉該公司的消息人士透露，小紅書正努力尋找方法審查英文內容並開發英譯中工具。內地有網民稱，小書紅急聘英文內容審核員。

「大V」警告外國影響vs.把握機會

小紅書與TikTok不同的是，TikTok分成了抖音和TikTok——前者服務於中國大陸，後者服務國際市場。有輿論指出，這些「TikTok難民」進入小紅書後必須接受中國嚴格監管與內容審查，美國使用者想在小紅書成為新的網紅，原本適應的尺度、審美、文化都需重塑，未必能夠完全適應，這股湧入潮可能很快會退卻。周二開始，有多名美國用戶反映小紅書帳號遭封禁、帖子遭審查下架等問題。另一方面，具影響力的「紅二代」微信「大V」博客「兔主席」則警告追隨者，提防平台遭美國利用變成滲透工具。

不過《環球時報》原總編輯胡錫進則樂觀認為，小紅書相當於「虛擬中國」的重要登陸場，不應視大量「TikTok難民」湧入為風險，而應視為難得一遇的機會，「是中美網上上力量關係再平衡的一個激發點」。

中國外交部發言人郭嘉昆昨被問到是否會加強審查小紅書的涉外內容時回應稱，使用何種社交媒體是個人選擇，中國一向支持與各國加強人文交流。

（CNN/路透社/中央社/觀察者網）

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