韓憲政史首拘總統 尹錫悅拒答問 公調處與警動員逾4000人 未遇激烈抵抗

尹錫悅稱免流血衝突「自願受查」

64歲的韓國總統尹錫悅於昨晨10時33分被公調處逮捕。他在官邸發表預先錄影的3分鐘視像講話，重申逮捕行動「非法、無效」，但表示考慮到可能流血情况而「決定接受調查」。及後，他自行登上私家車，在公調處等車隊隨同下前往20分鐘車程以外的京畿道果川市，從早上11時起在政府果川廳舍接受調查。

公調處本準備了超過200頁紙的問題，可是斷續總逾8小時的查問，尹一直拒絕錄影錄音兼保持緘默。他的午餐和晚餐分別是便當和麵豉湯飯。晚上9時40分結束盤問後，他被安排到首爾拘留所羈留，待今天繼續調查。公調處可扣留他48小時，之後若獲法院准許，可進一步拘留他不超過20天。不過當局倘沒有充分理據拘留，就須釋放他。

至於原定今天舉行的憲法裁判所（憲法法院）第二次尹錫悅彈劾案庭審，料將因尹錫悅被扣留而擱置。

公調處在1月3日曾首次執行拘捕，但遭總統警衛處阻撓而告吹。警方昨天率先出動54支機動部隊共3200餘人、160輛巴士，約於凌晨3時20分去到漢南洞總統官邸附近，控制現場逾6000名分別支持和反對彈劾的留守示威民眾。

撐尹者總統官邸附近與警衝突

公調處偕警察廳等逾1000人則準備執行逮捕令。他們於早上5時10分請求總統警衛處協助執行行動，但是得不到對方應允。尹錫悅的律師及尹錫悅所屬國民力量黨的議員數十人在場加以阻攔，尹的支持者則在周邊聚集，有數人與警察打鬥，現場一度混亂。

擾攘約兩小時後，一支刑事機動部隊登上官邸後山丘擬循迂迴路徑搗入官邸，在官邸前方的警察則開始動用梯子攀越巴士陣及用切斷機破壞鐵絲網，突破了3重防線而直達官邸。警衛處人員有別於上次的頑強抵禦，昨天並無明顯阻擋行動。

新華社引述研究員分析，認為尹錫悅想藉着「自願」接受調查爭取民意和輿論支持。韓國蓋洛普上周五發表的民調顯示，執政國民力量黨的支持率回升至34%，只落後最大在野共同民主黨兩個百分點，恢復至戒嚴前水平。韓國輿論評判研究所（KOPRA）的周日報告，顯示尹錫悅的支持率回升到46%，較本月初民調上升6個百分點。

男子自焚重傷 警查關聯

另外，昨晚8時5分有一名年逾60男子在尹接受調查的政府果川廳舍外的停車場旁草地自焚重傷。初步未知其自焚跟拘尹事件是否有關。

（韓聯社/Newsis/新華社/MBC）