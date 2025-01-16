明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

話你知：「PayPal黑手黨」科技界延伸政界

【明報專訊】「PayPal黑手黨」（PayPal Mafia）一詞由《財富》「發明」，該雜誌2007年有一期探討網上支付平台PayPal的創辦人或早期員工在科技界的巨大影響力。

PayPal誕生於Confinity和X.com的合併。前者由列夫欽、蒂爾和諾塞克在1998年創立，開發最初的PayPal產品，後者是線上銀行公司，由馬斯克共同創立。合併後馬斯克短暫擔任公司的行政總裁，其後由蒂爾接任，並正式命名為PayPal。

PayPal在2002年被拍賣網站eBay以15億美元收購後，這些新獲資本的科技人像種子般四散，開始在科技領域的各個角落生根發芽，催生眾多重要創業項目，除了馬斯克的SpaceX和蒂爾的Palantir，還有YouTube、Yelp、LinkedIn等。

LinkedIn創辦人稱恐遭報復

如今「PayPal黑手黨」的影響力由科技界滲透到政界，許多成員利用龐大財富和影響力成為政治金主。在去年大選，馬斯克、蒂爾、薩克斯等支持特朗普，惟LinkedIn聯合創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）支持賀錦麗，甚至為此跟蒂爾和薩克斯爭執，霍夫曼上月聲言自己有超過50%機會因「撐賀」遭特朗普報復。

（特朗普2.0前瞻之三）

相關字詞﹕蒂爾（Peter Thiel） 馬斯克（Elon Musk） 科技兄弟幫（Tech Bros） PayPal黑手黨（PayPal Mafia） 特朗普2.0

上 / 下一篇新聞