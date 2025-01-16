話你知：「PayPal黑手黨」科技界延伸政界

PayPal誕生於Confinity和X.com的合併。前者由列夫欽、蒂爾和諾塞克在1998年創立，開發最初的PayPal產品，後者是線上銀行公司，由馬斯克共同創立。合併後馬斯克短暫擔任公司的行政總裁，其後由蒂爾接任，並正式命名為PayPal。

PayPal在2002年被拍賣網站eBay以15億美元收購後，這些新獲資本的科技人像種子般四散，開始在科技領域的各個角落生根發芽，催生眾多重要創業項目，除了馬斯克的SpaceX和蒂爾的Palantir，還有YouTube、Yelp、LinkedIn等。

LinkedIn創辦人稱恐遭報復

如今「PayPal黑手黨」的影響力由科技界滲透到政界，許多成員利用龐大財富和影響力成為政治金主。在去年大選，馬斯克、蒂爾、薩克斯等支持特朗普，惟LinkedIn聯合創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）支持賀錦麗，甚至為此跟蒂爾和薩克斯爭執，霍夫曼上月聲言自己有超過50%機會因「撐賀」遭特朗普報復。

（特朗普2.0前瞻之三）