馬斯克領銜 科技兄弟幫進軍華府 「PayPal黑手黨」三巨頭 插手特朗普2.0人事政策

明報記者 胡永耀、周宏量

馬斯克「無處不在」 惹特顧問微言

「PayPal黑手黨」成員並不止限於馬斯克（Elon Musk）、蒂爾（Peter Thiel）和薩克斯（David Sacks），惟正是三大巨頭促成特朗普勝選，令這個非正式網絡即將從矽谷權勢玩家，逐漸演變為美國政策的潛在設計者。

馬斯克無疑是去年大選的最高調金主，斥資起碼2.77億美元贊助特朗普及其他共和黨候選人的競選活動，自特朗普勝選以來更長期住在鄰近海湖莊園的別墅，方便隨時接觸特朗普或參加對方各種晚宴活動。馬斯克不但有份旁聽特朗普跟烏克蘭總統澤連斯基等外國領袖的通話，還參與人事討論，旗下企業工作人員也全面參與政府交接，令他被描繪為「第一朋友」（First Buddy）。《紐約時報》形容，馬斯克並非特朗普核心圈子中唯一在海湖莊園過夜的人，但很少像他那樣「無處不在」，這甚至令一些特朗普顧問私下對其過大的影響力有微言。

儘管不像馬斯克般為華文世界熟悉，惟薩克斯有份主持著名科技與商業播客All-In，仍然擁有一定網絡影響力。二人如今都獲特朗普投桃報李，馬斯克將成為非正式委員會「政府效率部」（DOGE）的聯合主管，薩克斯則會出任「AI與加密貨幣沙皇」。

蒂爾「門生」遍新政府 包括副總統

相比之下，蒂爾低調得多，儘管他在2016年大選是首名表態支持特朗普的科技界巨頭，他這次明面上沒有捐款給特朗普，只協助舉辦籌款宴會和利用他經常參與的熱門播客All-In拉票。然而，新政府將處處可見他的影子，體現「PayPal黑手黨」如何延伸政治影響力。

曾在蒂爾旗下創投公司任職的候任副總統萬斯，就是當中的最佳例子。萬斯的政治生涯受到蒂爾的大力支持，就連首次當面會見特朗普，也是由蒂爾安排。蒂爾盟友馬斯克和薩克斯的全力支持，則是萬斯獲特朗普選為副手的一大關鍵。外界認為，蒂爾有心栽培萬斯長遠問鼎白宮。除了萬斯以外，還有不少跟蒂爾旗下公司或基金會有關的人物擔任重要職位，其中獲提名出任經濟增長、能源和環境事務國務次卿的赫爾伯格還是另一「PayPal黑手黨」成員Keith Rabois的伴侶。

惟「科技兄弟幫」不止有「PayPal黑手黨」，跟三巨頭以至萬斯都關係密切的矽谷創投巨擘安德森（Marc Andreessen）亦值得注意，部分「特朗普2.0」官員人選出身自安德森聯合創辦的著名創投公司Andreessen Horowitz（a16z）。

引領AI加密幣政策 影響力有局限

憑藉佔據政治圈有利地位，「科技兄弟幫」可望有份塑造「特朗普2.0」的政策，尤其是科技相關範疇，而薩克斯的「AI與加幣貨幣沙皇」頭銜也許就是啟示。在AI方面，其一方向是仿效二戰時研發原子彈，啟動「AI版曼哈頓計劃」，集中政界、產業界和軍方力量，開發馬斯克和蒂爾等所支持的「通用人工智能」（AGI），確保在與中國的競爭保持領先。在加密貨幣方面，當局有望放寬管制，並建立明確監管框架，以促進區塊鏈創新。鑑於AI和加密貨幣都對電力有強烈需求，下屆政府料更關注核能研究突破。

對「科技兄弟幫」來說，政治影響力還可以「變現」為財富。在特朗普當選後，馬斯克的淨資產在2024年達到破紀錄的4421億美元，按年增長逾2000億美元，當中1700億美元是在選舉之後實現——這還未計將來SpaceX和Tesla有可能在下屆政府的政策中受惠。

蒂爾共同創辦的大數據分析公司Palantir受惠特朗普勝選，股價去年收報漲逾340%，增幅甚至勝過炙手可熱的AI晶片設計龍頭Nvidia，蒂爾也趁高位套現巨資，鑑於下屆政府勢必更重視科技與國防的結合，主攻這領域的Palantir有望搶得先機。攸關上述科技大亨財富資產的加密貨幣可能更關鍵，在特朗普勝選後，外界對未來加密貨幣政策的憧憬，已令比特幣價值飈升逾50%，一個月前更創下每枚逾10.6萬美元的歷史新高。

惟在錯綜複雜的華盛頓政圈，「科技兄弟幫」並非無往而不利，以財長為例，馬斯克和薩克斯力撐在加密貨幣問題上主張更相近的交接團隊聯席主席盧特尼克，惟特朗普仍選擇更得華爾街歡心的穩陣之選貝森特。近期特朗普民粹基本盤、極右反移民「MAGA派」就涉及技術移民的H-1B簽證表達抗議，馬斯克由起初高調反駁到後來淡化爭議，也反映「科技兄弟幫」的影響力有其局限。

（特朗普2.0前瞻之三）