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指控欠稅 馬里政府沒收加企礦場3噸黃金

【明報專訊】非洲馬里政府上周六從加拿大金礦公司巴里克黃金（Barrick Gold，下稱巴里克）的礦場沒收了3噸黃金。巴里克周一致函馬里政府，稱當局今次做法意味着公司要暫停該處的運作。

估值逾19億 當地公司恐停運

路透社周一（13日）引述兩名消息人士報道，馬里政府上周六出動直升機將巴里克位於Loulo-Gounkoto礦場內的3噸黃金運走，總值估計達2.45億美元（約19.1億港元），其中一名消息人士引述目擊者稱，該批黃金由兩架空軍直升機運走。報道又稱，這批黃金將被運往首都巴馬科的國營BMS銀行。巴里克擁有涉事礦場的八成控制權，餘下由政府擁有。分析估計，今次停運將令巴里克今年的稅前盈利減少11%。

另一名消息人士稱，當局是根據上周四法官下達的指令沒收這批黃金，指令提到政府經濟部指巴里克在該國兩座礦場合共欠下政府55億美元（約430億港元）稅項，遠高於之前估計的5億美元。巴里克否認犯錯。

馬里、布基納法索和尼日爾等國的軍政府，近期都因應金價破頂而希望與採礦商爭取分享更多收益。巴里克自2023年以來便一直與馬里政府就根據採礦新規則訂立的合約存在爭拗，其間馬里曾扣押巴里克的高層，並向行政總裁布里斯托（Mark Bristow）發出通緝令。巴里克向總部設於美國的國際投資爭端解決中心（ICSID）提出仲裁，上周五剛獲ICSID確認。

（路透社）

相關字詞﹕金礦 採礦 馬里 巴里克黃金

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