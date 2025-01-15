南非非法礦工井下斷糧水 恐逾百死

【明報專訊】南非當局為打擊非法採礦，希望以切斷糧水方法迫使躲在西北省一個棄置礦場內的數以百計礦工出來投案，不過這做法被指導致數月來最少100人死亡，並傳出「吃屍體」的消息。政府被批不仁，惟因訴訟當局延至周一（13日）才準備營救坑內估計尚生存的最少400名礦工。
獲救者稱有人吃屍
涉事礦場位於距約翰內斯堡約156公里的史蒂爾方丹（Stilfontein）比費爾斯方丹金礦場。大約自去年8月起，政府為迫使擅自進入該廢棄礦場非法採礦的工人返回地面，堵封了礦井切斷糧水補給，後來改為斷斷續續的零星補給。外界推測礦內有數百至1000人。警察日夜留守現場，只是等待拘捕回到地面的礦工。礦場附近社區的居民搭建簡單的滑輪繩索系統從地深2公里處救人，迄今只救出34人。
人權組織、礦工家屬指摘政府行動不人道，興訟促政府批准向受困礦工提供人道援助及即時救人。上周庭審披露一封來自被困礦工信件指已有109人死亡。幾名於上月獲救礦工稱，大概去年9月起，礦工們靠食蟑螂、混了鹽的牙膏充飢，部分人甚至啖食屍體。上周五（10日）還公開礦工的手機片段，顯示礦坑內排了逾50具屍體。另有幾十名瘦弱男子。不過，礦產資源及能源部官員認為，礦內約1500人已從當地其他礦井逃出，不信有人被困。
法院上周五命令政府救人，行動終在周一展開。一家專門營救礦工的私營公司周一表示，其起重機絞車籠每小時可從坑內救出6人，預計可能要16天。