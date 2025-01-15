南非非法礦工井下斷糧水 恐逾百死

獲救者稱有人吃屍

涉事礦場位於距約翰內斯堡約156公里的史蒂爾方丹（Stilfontein）比費爾斯方丹金礦場。大約自去年8月起，政府為迫使擅自進入該廢棄礦場非法採礦的工人返回地面，堵封了礦井切斷糧水補給，後來改為斷斷續續的零星補給。外界推測礦內有數百至1000人。警察日夜留守現場，只是等待拘捕回到地面的礦工。礦場附近社區的居民搭建簡單的滑輪繩索系統從地深2公里處救人，迄今只救出34人。

人權組織、礦工家屬指摘政府行動不人道，興訟促政府批准向受困礦工提供人道援助及即時救人。上周庭審披露一封來自被困礦工信件指已有109人死亡。幾名於上月獲救礦工稱，大概去年9月起，礦工們靠食蟑螂、混了鹽的牙膏充飢，部分人甚至啖食屍體。上周五（10日）還公開礦工的手機片段，顯示礦坑內排了逾50具屍體。另有幾十名瘦弱男子。不過，礦產資源及能源部官員認為，礦內約1500人已從當地其他礦井逃出，不信有人被困。

法院上周五命令政府救人，行動終在周一展開。一家專門營救礦工的私營公司周一表示，其起重機絞車籠每小時可從坑內救出6人，預計可能要16天。

（衛報/彭博社）