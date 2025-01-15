西班牙12招遏樓價 非歐盟買家擬徵100%稅

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）周一在首都馬德里一個經濟論壇上公布有關政策。他提到歐洲過去10年平均樓價上升了48%，西方要避免出現由有錢地主和窮人組成的分化社會。桑切斯表示，當局推出的措施包括增加公營房屋的供應、提供減稅誘因鼓勵業主翻新空置物業後以可負擔價錢租出等。西班牙目前只有2.5%住宅屬公營房屋，遠遠落後法國和荷蘭等歐盟成員國。此外，當局亦會加強對付包括Airbnb在內的「遊客住宅」，包括加強監管和提高稅率。這些住宅被指令租賃市場上的供應減少，令租金上升。

監管「遊客住宅」 阻嚇外國投資者

不過，最受外界關注的，是當局決定針對非歐盟成員國買家的做法。西班牙是很多非歐盟民眾如英國、美國和摩洛哥等國民的熱門置業國，桑切斯說，單在2023年，非歐盟國買家就在該國購買了2.7萬間住宅，但並不是要移居當地或供家人居住，而是用作投機賺錢，他直言政府不會再容許這種做法。他形容，政府提出的100%購買物業稅在西班牙是史無前例。目前，非歐盟國民眾購買西班牙物業，一般要繳付10%至12%稅款和其他開支，視乎不同地區而定。

桑切斯說，目前樓價上升與家庭收入出現「難以忍受」的落差，造成重大社會和經濟後果，因此當局有必要打擊。他沒有詳細講述計劃如何落實和何時實施，也沒有向國會提交建議的時間表。《金融時報》引述分析師稱，桑切斯政府提出這些辣招的目的，是要製造「不穩定噪音」，阻嚇外國投資者購買西班牙物業。

（衛報/金融時報/BBC/每日郵報）