明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

西班牙12招遏樓價 非歐盟買家擬徵100%稅

【明報專訊】西班牙政府周一（13日）宣布推出12項措施的計劃以遏止樓價升勢，包括史無前例地向所有非歐盟成員國買家徵收樓價100%的巨額稅項，希望紓緩民眾對高樓價的不滿。相關提議需待國會通過落實。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）周一在首都馬德里一個經濟論壇上公布有關政策。他提到歐洲過去10年平均樓價上升了48%，西方要避免出現由有錢地主和窮人組成的分化社會。桑切斯表示，當局推出的措施包括增加公營房屋的供應、提供減稅誘因鼓勵業主翻新空置物業後以可負擔價錢租出等。西班牙目前只有2.5%住宅屬公營房屋，遠遠落後法國和荷蘭等歐盟成員國。此外，當局亦會加強對付包括Airbnb在內的「遊客住宅」，包括加強監管和提高稅率。這些住宅被指令租賃市場上的供應減少，令租金上升。

監管「遊客住宅」 阻嚇外國投資者

不過，最受外界關注的，是當局決定針對非歐盟成員國買家的做法。西班牙是很多非歐盟民眾如英國、美國和摩洛哥等國民的熱門置業國，桑切斯說，單在2023年，非歐盟國買家就在該國購買了2.7萬間住宅，但並不是要移居當地或供家人居住，而是用作投機賺錢，他直言政府不會再容許這種做法。他形容，政府提出的100%購買物業稅在西班牙是史無前例。目前，非歐盟國民眾購買西班牙物業，一般要繳付10%至12%稅款和其他開支，視乎不同地區而定。

桑切斯說，目前樓價上升與家庭收入出現「難以忍受」的落差，造成重大社會和經濟後果，因此當局有必要打擊。他沒有詳細講述計劃如何落實和何時實施，也沒有向國會提交建議的時間表。《金融時報》引述分析師稱，桑切斯政府提出這些辣招的目的，是要製造「不穩定噪音」，阻嚇外國投資者購買西班牙物業。

（衛報/金融時報/BBC/每日郵報）

相關字詞﹕樓價 西班牙

上 / 下一篇新聞