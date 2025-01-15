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以哈停火取突破 交出最終草案

【明報專訊】以色列與哈馬斯的停火談判取得突破，斡旋方卡塔爾周一向以哈雙方提交協議的最終草案，談判代表周二（14日）將在卡塔爾首都多哈會談尋求敲定細節。美國白宮安全顧問蘇利文表示，以哈已接近達成協議，本周能完成。以色列官員表示，根據協議，哈馬斯在首階段將釋放33名人質。《以色列時報》報道， 美國候任總統任命的準中東特使威特科夫（Steve Witkoff）上周六（11 日）訪問以色列，催促以方在特朗普本月20日就職前達成加沙停火協議，現施壓似乎產生效果。

以色列官員周一晚表示，以哈談判已進入後期階段，但強調協議尚未敲定。談判由調解國卡塔爾、埃及和即將卸任和上任的美國政府推動和協調。路透社引述知情官員稱，談判代表周二上午在多哈舉行會談，敲定協議的餘下細節，稱該協議「比以往任何時候都更接近」達成，並說拜登政府的中東特使麥格克、威特科夫及以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞等人預計出席。

哈馬斯首階段釋33人質

以官員表示，潛在協議首階段，哈馬斯將釋放33名「人道主義」人質，即婦孺、女兵、長者和病患。以色列相信33名人質中大部分仍生還，但有些已死亡。若第一階段順利進行，協議生效第16天，以哈雙方會開始第二階段談判，促使釋放餘下人質，包括男人質、男士兵及被殺人質屍體。以色列估計哈馬斯2023年10月7日擄走251名人質中，有94人仍在加沙，包括最少34人已身亡。

根據全面停火協議，以軍將撤出加沙大部分地區，並釋放大批巴勒斯坦囚犯，包括曾執行襲擊的恐怖分子。以官員表示，知名度高的「殺人犯」恐怖分子不會獲釋回到西岸，曾參與前年10月7日突襲以色列的人也不會獲釋。有報道稱，約150至200名「殺人犯」恐怖分子獲釋後不允許回到西岸，可能前往加沙、埃及、土耳其或卡塔爾。

根據最新協議，以軍在第一階段（持續42天）會繼續留在加沙與埃及接壤的「費拉德爾菲走廊」，還會在加沙與以色列接壤邊境設立緩衝區。在上一輪談判中，以軍堅持留在費拉德爾菲走廊導致談判破壞，雙方亦就緩衝區的面積問題存在分歧。在新協議下，以色列容許加沙南部流離失所的巴人返回北部。

（以色列時報/路透社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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