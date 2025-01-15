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內閣提名參院聽證周 考驗對國會掌控

【明報專訊】美國參議院昨（14日）起大約一周，展開對新一屆政府官員的確認任命聽證會，首日包括最受爭議、獲提名任國防部長的海格塞斯（Pete Hegseth）。執政共和黨領袖希望黨友表現團結，彰顯候任總統特朗普對國會的控制力。

準防長面對逾百條問題

海格塞斯原為霍士新聞節目保守派「名嘴」。他在周二早上的聽證會，料將面對關於他涉及不當的性行為指控、納粹紋身、缺乏治軍經驗、理財不善、在工作場所醉酒，以及他反對女性從軍作戰等質問。民主黨參議員沃倫上周已發信提出33頁紙約100條的問題，要求他回應。

獲提名衛生及公共服務部長的疫苗懷疑論者小甘迺迪、獲提名任聯邦調查局（FBI）局長的陰謀論者帕特爾（Kash Patel）等人的聽證會預計亦會有一番激辯。

首天出席聽證會的還有獲提名退伍軍人事務部長的科林斯、獲提名內政部長的伯格姆。周三、周四則分別有獲提名司法部長的邦迪、獲提名任國務卿的魯比奧等。

特朗普提名的13名閣員須盡快通過參議院11個委員會的審查確認，才能令其政府迅速運作。

由於共和黨握參議院53席，即使院內所有民主黨籍和獨立議員皆否決提名人選，若沒最少3名共和黨議員倒戈，有關任命仍將獲得確認。

特朗普已在上周閉門會議上敦促該黨參院議員保持團結，支持他提名的所有人。《紐約時報》報道，保守派團體已以捐款等作手段，威脅不支持海格塞斯等的共和黨參議員要付代價。

另外，路透社昨報道特朗普在考慮委任貿易律師、律師行WilmerHale合伙人凱斯勒（Jeffrey Kessler）掌商務部工業及安全局（BIS），主管控制美國科技出口往潛在國安威脅的國家。近10年間，此部門都是美國跟中國打科技戰的關鍵武器。

（霍士新聞/法新社/ABC/路透社）

相關字詞﹕帕特爾 小甘迺迪 海格塞斯（Pete Hegseth） 聽證會 美國參議院 特朗普2.0

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