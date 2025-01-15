拜登演說總結外交 「給下任留一手好牌」

拜登表示，多得其政府的努力，美國正在全球競爭中獲勝，「與4年前相比，美國更強大，我們的盟友也更強大，我們的敵手和競爭者則變弱，而且這些都不是透過戰爭達成的」。他說，其政府為下任政府「留了一手好牌」，「我們把一個擁有更多朋友和更強盟友的美國留給他們，敵手被削弱及受壓——一個再次處於領導地位的美國」。

削弱對手 稱華經濟「永不超美」

拜登稱，他入主白宮時，專家預測中國的經濟會超越美國，「但根據最新預測，按中國目前的發展趨勢，他們永遠不會超越我們。」他說，其領導下鞏固了美國在科技、經濟和戰略上與中國抗衡的地位，並表示在其4年任期內內，華府一直處理與北京的複雜關係，雙方「從未陷入衝突」。

對於俄烏戰爭，拜登表示，美國擁有比任何時候都多的盟友，這有助於他在2022年俄軍侵烏後，能團結各國並令北約增強，「當普京入侵烏克蘭時，他以為自己會在幾天內征服基輔，事實上是自那場戰爭開始以來，我是唯一站在基輔市中心的人，不是他。」他指的是2023年曾秘密到訪基輔，是首名在任美國總統訪問非美軍控制的戰區。

縱使拜登因支持以色列在加沙戰爭的立場備受批評，但他在演說中表示，他幫助以色列打敗敵人，包括獲伊朗支持的哈馬斯和真主黨，美國去年也協助以色列成功抵禦伊朗兩次導彈攻擊，並稱伊朗比過去數十年來都要弱。拜登說，伊朗、俄羅斯、中國和朝鮮等威權國家現在更緊密結盟，因為他們變弱無法單獨應對挑戰，而非因為它們擁有強大實力。

（紐約時報/華盛頓郵報/路透社）