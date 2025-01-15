拜登演說總結外交 「給下任留一手好牌」

【明報專訊】美國總統拜登任期進入最後一周，他周一（13日）在國務院發表演說，總結其外交政策成績，認為任內令美國更加強大，加強與歐盟的關係，也削弱了主要敵手俄羅斯、中國和伊朗，給下任政府「留了一手好牌」。他又強調以目前的中國經濟，永不能超越美國。中國外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會回應拜登在演說談及中美關係，稱過去4年中美關係雖然歷經跌宕起伏，但總體實現穩定，兩國展國對話與合作，恢復並新建了20多個溝通機制。
拜登表示，多得其政府的努力，美國正在全球競爭中獲勝，「與4年前相比，美國更強大，我們的盟友也更強大，我們的敵手和競爭者則變弱，而且這些都不是透過戰爭達成的」。他說，其政府為下任政府「留了一手好牌」，「我們把一個擁有更多朋友和更強盟友的美國留給他們，敵手被削弱及受壓——一個再次處於領導地位的美國」。
削弱對手 稱華經濟「永不超美」
拜登稱，他入主白宮時，專家預測中國的經濟會超越美國，「但根據最新預測，按中國目前的發展趨勢，他們永遠不會超越我們。」他說，其領導下鞏固了美國在科技、經濟和戰略上與中國抗衡的地位，並表示在其4年任期內內，華府一直處理與北京的複雜關係，雙方「從未陷入衝突」。
對於俄烏戰爭，拜登表示，美國擁有比任何時候都多的盟友，這有助於他在2022年俄軍侵烏後，能團結各國並令北約增強，「當普京入侵烏克蘭時，他以為自己會在幾天內征服基輔，事實上是自那場戰爭開始以來，我是唯一站在基輔市中心的人，不是他。」他指的是2023年曾秘密到訪基輔，是首名在任美國總統訪問非美軍控制的戰區。
縱使拜登因支持以色列在加沙戰爭的立場備受批評，但他在演說中表示，他幫助以色列打敗敵人，包括獲伊朗支持的哈馬斯和真主黨，美國去年也協助以色列成功抵禦伊朗兩次導彈攻擊，並稱伊朗比過去數十年來都要弱。拜登說，伊朗、俄羅斯、中國和朝鮮等威權國家現在更緊密結盟，因為他們變弱無法單獨應對挑戰，而非因為它們擁有強大實力。