特檢報告：特朗普若非勝選足定罪 指謀推翻選舉結果證據確鑿 礙於憲法棄起訴總統

特別檢察官史密斯（Jack Smith）原負責調查特朗普企圖推翻2020年大選結果及不當處理機密文件案，特朗普在這兩個案件中均受到刑事犯罪指控。惟特朗普去年11月大選勝出後，史密斯礙於起訴總統不合憲而撤回了對特朗普起訴，並於本月7日提交了兩案的最後調查報告後離職。特朗普的律師抨擊該報告「非法、出於惡意、違背公眾利益」而曾阻撓發表，獲聯邦地區法院法官坎農（Aileen Cannon）頒布臨時禁令。該禁令於本周一深宵結束。司法部長便把報告遞交了國會，及於周二凌晨公開了報告當中有關推翻選舉結果一案的卷一內容，但應特檢建議保留了有關處理機密文件調查的卷二不作公開。

憲法規定不取決於罪行嚴重性

史密斯在137頁卷一報告表示，特朗普煽動「國會山莊騷亂」，還故意散播關於2020年美國總統選舉舞弊的虛假敘事。史密斯寫道：美國司法部認為美國憲法禁止繼續起訴總統，這一點是明確的，並不取決於所指控罪行的嚴重性、政府證據的力度或起訴的具體情况。報告指出，如果不是特朗普（2024年11月）勝選並即將重返總統之位，特別檢察官辦公室認為，可採納的證據足以在審判中對其定罪。

報告詳述了特朗普因2020年大選爭取連任總統落敗後，涉嫌以犯罪行為圖謀推翻對手拜登的當選結果及干預和平的政權移交。報告說，他聯絡了各州的議員、行政官員，「以虛假的各州選舉舞弊指控向他們施壓，並敦促他們採取行動漠視點票和更改選舉結果」。

此外，報告陳述特朗普及其共謀者事前組織了一批選舉人，當特朗普在亞利桑那、喬治亞、密歇根等7個關鍵州贏了普選票但輸了選舉人票之時，使之簽署及向華府遞交自稱「合法選舉人」的虛假證明，並且付諸行動試圖阻撓國會的確認程序。報告提到特朗普向副總統彭斯施壓，並指出檢察官考慮根據美國《叛亂法》檢控特朗普煽動攻擊國會山莊。

亨特案特檢批拜登赦子「站不住腳」

將於下周一（20日）再度就職總統的特朗普繼續否認指控。報告公開後，他在個人社交平台Truth Social反擊指控史密斯「精神錯亂」，諷刺對方因為「無法成功起訴其上司的政治對手」而絕望得發表「虛假的調查結果」。

另外，美國司法部任命的特別檢察官韋斯（David Weiss）周一（13日）發布關於現任總統拜登之子亨特相關案件的最終報告，稱對亨特的案件提起訴訟是因其違反法律，並批評拜登赦免兒子的決定。韋斯在報告中表示，拜登稱亨特「遭選擇性和不公平」對待而赦免亨特，而這一切「僅僅因為亨特是他兒子」。韋斯認為，這種說法是「站不住腳的」「錯誤的」。亨特2024年6月因2018年隱瞞其吸毒情况購買槍支而被定罪；同年9月，亨特亦對9項聯邦逃稅指控表示認罪。韋斯表示，此前其他美國總統也曾赦免過家人，但卻沒人像拜登一樣僅憑「虛假指控」便抹黑司法部工作。

（法新社/CNN/BBC/路透社）