特回朝殃及公共傳媒 勢成開刀目標削資助

被馬斯克盯上 NPR警告員工或在劫難逃

美國歷屆共和黨政府都尋求削減公營傳媒撥款，特朗普2017年曾在財政預算案要求國會全面停止資助CPB，但未成功。去年4月競選期間，他在旗下社交平台Truth Social敦促停止向CPB旗下全國公共廣播電台（NPR）撥款，指控NPR「完全是詐騙機構」和「自由派散播假資訊的機器」，不應給予「一分一毫」。

美國公共傳媒已着手準備應對特朗普新政府可能削減撥款或干預節目安排，聘請政治顧問公司研討對策，但《紐約時報》指NPR內部已流傳公告，警告員工要有心理準備，勿以為能像過往般僥倖避劫。

極右者獲掌VOA 成同僚「最壞噩夢」

另一方面，特朗普上月11日提名曾在霍士新聞旗下鳳凰城KSAZ-TV電視台任記者及主播的極右陰謀論者萊克執掌美國之音。55歲的萊克曾代表共和黨在2022年中期選舉競逐亞利桑那州長，去年大選再競逐該州聯邦參議員，但俱鎩羽而歸。她認為2020年亞利桑那州以至全美的大選結果被民主黨「盜竊」，也相信新冠陰謀論，拒絕接種疫苗，又曾呼籲民眾對抗口罩令。她主張削減公共傳媒資助，曾形容新聞工作者是「怪物」，吹噓自己當選將成為他們的「最壞噩夢」。美國國會2020年通過法案，規定美國全球媒體總署（USAGM）轄下國營傳媒高層任命或解僱，都須經跨黨派理事會批准，包括美國之音。

（特朗普2.0前瞻之二）