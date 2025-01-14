美主流傳媒蹣跚中迎「特2.0」 老闆記者調整立場 社交平台新媒界造衝擊

傳媒老闆妥協的先聲，以揭發「水門事件」聞名全球的自由派大報《華盛頓郵報》打破支持民主黨總統候選人的數十年慣例，不在社論公開支持任何一名總統候選人，導致流失最少25萬訂戶，外界質疑擁有該報的亞馬遜董事會執行主席貝索斯為保自身商業利益在背後施壓。到近期再有《華郵》插畫家指摘報方拒絕刊登她諷刺貝索斯向特朗普跪拜的漫畫，鬧出新風波。《洛杉磯時報》資方也施壓編採部不要支持賀錦麗而引發爭議，東主黃馨祥在內部電郵解釋稱，理由是「賀錦麗在加沙戰爭持續支持以色列」。

記者稱「是時候改變」 被指憂司法報復

妥協的還有記者。長年批評特朗普、數周前仍稱他「把法西斯主義引入美國」的微軟-全國廣播公司（MSNBC）電視頻道晨間時事節目Morning Joe夫妻檔主持斯卡伯勒（Joe Scarborough）和布熱津斯基（Mika Brzezinski）上月在節目承認已到海湖莊園跟特朗普會面，「因了解到是時候作出改變，開始不單報道特朗普的事，亦應與對方溝通」，引來網上嘩然，翌日同檔節目收視人數急跌38%。新聞網站Puck引述知情人士報道，斯卡伯勒求見特朗普是擔心新政府會司法報復，跟自由派的MSNBC經營不景無關。

特朗普競選期間曾把反對他的傳媒歸類作「民眾敵人」，其盟友亦威脅將整頓傳媒行業。以傳媒業為主題的作家傑維斯（Jeff Jarvis）向《衛報》慨嘆，面對威脅及恐懼，新聞從業員甘願拋棄個人及職業信譽。

Meta停事實核查項目 認X模式有效

主流傳媒面對的另一打擊是社交平台開始拒絕再支援事實查核機構。其中，朱克伯格宣布Meta（社交平台facebook母公司）將結束與第三方新聞或事實核查機構合作的事實核查項目，惹來現任民主黨總統拜登等炮轟。

朱克伯格宣稱競爭對手X的「社群註記」（community notes）模式確更有效，該模式在X前身Twitter時代開發，在如今的「第一朋友」馬斯克入主後加快落實，其特點是不會下架受爭議帖文，只會以演算法在帖文下方註記反駁論述。

白宮記者會或革新 允播客參與

Legacy media本身是舊式傳媒（old media）的另一說法，但在特朗普及其盟友演繹下，這字眼愈來愈帶諷刺主流傳媒「過時」的貶義。這次大選其一的重要現象是播客（podcast）的抬頭，特朗普接受聽眾最多的播客主持羅根（Joe Rogan）訪問3小時，賀錦麗卻放棄上其節目，被認為是勝負關鍵之一。特朗普長子唐納德承認，特朗普正考慮「改革」白宮例行記者會，容許羅根等新形式傳媒聲音參與，打破原先由主流傳媒記者主導的局面。

面對傳媒老闆、記者和社交平台態度變化以至新型新聞模式冒起帶來的各種衝擊，美國主流傳媒能否找到新出路，將是其未來4年的主要挑戰。

明報記者

（特朗普2.0前瞻之二）