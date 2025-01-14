加州山火增至24死 焚風再起阻滅火

加州天氣預報機構發出紅旗警報，預測風力強勁及特別乾燥的聖安娜焚風在周日晚至周三早上再度颳起，風速每小時高達96公里，其中周二風力將最強。當局表示，因山火被迫撤離的民眾最少周四（16日）前都未能回家。

近月罕見4次紅旗警報

天氣預報機構一般每隔幾年才會發出該警報，但今次已是幾個月內第4次發出此警報。在風力增強之前，消防員與時間競賽加快滅火，在阻止兩大火場蔓延取得一些進展，其中最大火場的斷崖山火已燒毁約93平方公里土地，11%火場面積受控；第二大火場的伊頓山火燒毁約56.7公里土地，27%面積受控；燒毁約3.1平方公里土地的赫斯特山火已幾乎完全受控。

今次山火已燒毁超過160平方公里土地（相當於兩個香港島），加州州長紐森周日表示，這將是美國史上在成本、規模和範圍上，損失最嚴重的自然災害之一。氣象預測公司AccuWeather周日將估計山火造成的財政損失上調至2500億至2750億美元。

（BBC/紐約時報）