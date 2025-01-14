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英推AI三支柱振經濟 盼每年吸金4450億

【明報專訊】英國首相施紀賢（圖）周一（13日）公布「人工智能（AI）機會行動計劃」（下稱計劃），提出「三大支柱」，旨在利用AI振興經濟及提高公共服務效率：（1）打下發展AI的基礎，措施將包括在全國設立「AI成長區」，加快審批興建數據中心，並製造全新超級電腦，尋求至2030年，政府電腦運算效能增加19倍等；（2）推動公營部門及商界加強採用AI；（3）成立專責隊伍，維持英國新興科技的全球前列地位，旨在讓該國成為「全球AI領導者」。工黨政府相信，一旦全面採用AI技術，英國將可每年提高1.5個百分點生產力，並於10年內每年帶來470億英鎊（約4450億港元）經濟進帳。

全英設AI「成長區」 創造就業

施紀賢周一在到訪英格蘭布里斯托爾期間公布上述計劃。英國政府網站周日率先發新聞公告，交代計劃詳情，指其基於科學、創新及科技部去年9月委託政府AI顧問克利福德（Matt Clifford）所撰寫報告，政府接納了報告中提出的全部50項建議。

公告指，將於全英多地設立AI「成長區」（Growth Zones），首個選址英國原子能管理局所在的牛津郡卡勒姆（Culham）附近，計劃預期AI成長區吸引投資，振興經濟和創造大量就業，當局亦將向其優先供應能源，另將設立一個由科技創新大臣和能源大臣共同執掌的「AI能源理事會」，負責應對AI運作的所需的能源消耗，包括研究利用核能推動AI。

提升政府電腦效能 節省人力

支柱（1）其他重要措施包括：尋求2030年或之前政府電腦運算效能增加19倍，其中將組裝一個可每秒作50萬次棋奕決定的全新AI超級電腦，以支援政府AI運算能力，節省公營機構人員的行政工作。支柱（2）推動公營部門及商界採用AI方面，支援措施有成立新的「國家數據圖書館」，在安全情况下解放公共數據，用作支援AI發展（如AI訓練）。支柱（3）中的新設專責隊伍則將致力建立並維繫英國AI主權。

公告指出，多個英國公營機構已在日常運作中用上AI，其中國民保健服務（NHS）用AI協助診症。英國亦已獲Vantage Data Centres、Kyndryl、Nscale這3間國內及國際科企承諾投資最少140億英鎊（約1321億港元）興建AI基建，以及創造逾1.3萬個就業職位。

保守黨批數碼時代舊管治模式

上述計劃獲科技業界普遍支持，但在野保守黨的影子科技創新大臣艾倫．麥（Alan Mak）則批評施紀賢政府數月前才剛削減了13億英鎊（約123億港元）有關初代超級電腦和AI研究撥款，另又向數碼科技業界徵收16.6億英鎊（約157億港元）國民保險稅，指其如今推出新計劃「將無助英國成為科技超級大國」，並諷刺工黨「在數碼時代提供模擬信號（analogue）式的管治」。

（衛報/英國政府網站/BBC/金融時報）

相關字詞﹕英國工黨 施紀賢（Keir Starmer） 人工智能（AI） 英國

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