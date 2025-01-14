澤連斯基：願交還朝兵 換俄釋烏戰俘

澤連斯基周日在社交平台發文說：「烏克蘭準備好向金正恩交出他的士兵，如果他能夠安排換回在俄羅斯遭俘虜的我方戰士。」他表示，未來肯定還會生擒到更多朝兵，又稱可為不想回國的朝兵提供其他選項。

澤連斯基周日還上載審問兩名被俘朝兵的影片，一人雙手纏着繃帶躺在牀上，另一人下巴裹着繃帶。躺在牀上的朝兵透過翻譯向烏克蘭官員稱，他不知道被派去與烏克蘭作戰，以為自己被送去接受訓練。其中一名士兵稱，他想回朝鮮，但另一人表示，若被命令返回朝鮮，他會接受，但若有機會，他想留在烏克蘭。

韓：逾3000朝軍傷亡 要被俘前自盡

韓國國情院昨表示，援俄朝軍的作戰範圍逐漸擴大至整個庫爾斯克州，迄今已超過3000多名朝兵傷亡。國情院分析近期獲取的朝軍戰場影片後發現，朝軍大規模傷亡的主要原因在於缺乏對現代戰爭的理解，以及俄軍使用朝軍的方式，即遠距離擊落無人機戰術、無後方火力支援的突擊戰術等。國情院還表示，在陣亡朝兵身上發現的紙條寫有朝鮮政權強調士兵被俘前應自盡的內容。國情院證實，近期有一名朝鮮士兵在被俘前試圖引爆手榴彈自盡，最終被射殺。韓國此前稱朝鮮派出超過一萬士兵援俄。

（法新社/路透社/韓聯社）