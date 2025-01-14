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特班子國安顧問拋俄烏止戰方案 倡烏徵兵年齡降至18歲 穩前線鋪路談判

【明報專訊】美國候任總統特朗普曾一再揚言上任首天會結束俄烏戰爭，即將出任國家安全顧問的華爾茲（圖）周日（12日）表示，新政府會要求烏克蘭將徵兵年齡由現時的25歲降至18歲，動員更多年輕人上戰場，以穩定前線局勢，為與俄羅斯談判鋪路。《金融時報》指出，這是將上台的特朗普政府迄今對結束烏戰的計劃作出最清晰描述。

《金融時報》報道，俄軍侵烏以來華府一直未與俄羅斯總統普京直接對話，而華爾茲（Mike Waltz）周日接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，特朗普政府上台後首先要做的事包括與普京展開對話，並會要求基輔在談判開始前動員更多士兵以穩定前線，包括降低徵兵年齡至18歲，稱「這可以增加數十萬新兵」。華爾茲說：「他們（烏克蘭士兵）無疑勇敢地作戰，採取非常高尚和堅定的立場，但我們需要看到這些人力短缺問題得到解決……這不僅是軍火、彈藥或開出更多支票的問題，而是為了讓前線穩定下來，以便我們可以達成某種協議。」

華爾茲：烏完全收復領土不現實

華爾茲說，特朗普與普京通話的準備工作正進行，預計將在未來數周或數天內成事，「在特朗普看來，若沒先跟對方建立起某種形式的關係及對話，就沒法談及協議，這是未來幾個月絕對要先做的事」。他又指出，烏克蘭沒法將俄兵完全驅逐出其領土，「人人都知道，這事最終必須以某種外交方式結束。我認為再說要把所有俄羅斯人從每寸烏克蘭土地趕走並不現實，連趕出克里米亞都沒辦法。特朗普已承認這個現實，我認為要讓全世界也承認這一現實還需一大步，現在讓我們向前邁進吧」。特朗普提名的烏克蘭及俄羅斯問題特使凱洛格上周三表示，促成停戰需花100天。

《金融時報》指出，目前不清楚華爾茲的言論會否獲烏克蘭澤連斯基政府接受，因這將要求烏克蘭作出更多犧牲，但特朗普政府沒承諾提供額外援助。去年4月，烏克蘭已將徵兵年齡從27歲降至25歲，但烏克蘭士兵的平均年齡為43歲。降低徵兵年齡在政治上不受歡迎，烏克蘭已表示希望保護其未來一代。

澤連斯基指西方供武不足成癥結

近月烏克蘭的徵兵年齡問題導致美烏之間關係緊張。即將卸任的拜登政府曾公開呼籲烏克蘭進一步降低入伍年齡，烏克蘭則表示，他們缺乏足夠的武器來武裝已動員的士兵。烏克蘭總統澤連斯基上月在社交平台強調，「烏克蘭絕不能以年輕士兵來彌補裝備和訓練不足」。他上月底在布魯塞爾受訪時，再次要求西方提供更多武器，「請告訴我，如果一個人站在你面前卻沒有武器，這個人是20歲還是30歲有什麼分別？沒有分別」。

俄：普京特朗普對會晤有共識

克里姆林宮昨表示，目前尚未就普京和特朗普會晤作具體準備，但稱雙方對此有共識和政治意願。俄羅斯國營電視台周日報道，普京本周將有「重要的國際接觸」，但沒有具體說明與誰接觸。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周一表示，安全保障議題是烏克蘭危機解決方案的重要組成部分，但由於烏方拒絕談判的立場，俄烏談判尚未滿足先決條件，現在討論談判問題為時尚早。

（金融時報/Politico/路透社）

相關字詞﹕華爾茲（Mike Waltz） 烏克蘭 徵兵 特朗普2.0 俄軍侵烏

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