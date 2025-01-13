權貴爭相拜訪 海湖莊園變「宇宙中心」 特朗普回朝後或仍長留佛州私宅辦公

明報記者

自從特朗普去年11月再度當選美國總統後，有別於上次當選，他沒有按照慣例在聯邦政府安排位於首都華盛頓的臨時辦公室處理政府交接，反而一直留守其棕櫚灘縣別墅海湖莊園（Mar-a-Lago），那些爭逐一官半職或政治影響力的政治人物或商界領袖，又或試圖為未來外交籌謀的外國政要或官員——例如阿根廷總統米萊伊、北約秘書長呂特和意大利總理梅洛尼等，都不得不來到棕櫚灘縣拜訪。

馬斯克長租鄰近村屋

諸如facebook行政總裁朱克伯格、亞馬遜董事會執行主席貝索斯等科技權貴，陸續傳出到海湖莊園拜訪特朗普。《紐約時報》甚至報道，被認為在「特朗普2.0」有重大影響力的全球首富馬斯克，自特朗普當選後長期租住非常鄰近特朗普私宅的村屋，方便他隨時參與人事決策或政治討論。特朗普上月底在旗下社交平台Truth Social聲言，海湖莊園已成為「宇宙中心」（Center of the Universe）。

意外實現舊主遺願

海湖莊園由美國前女首富波斯特建立並在死後饋贈予聯邦政府，盼成為美國總統接待外賓或避寒場所，可是幾名時任總統都沒興趣，最終因維修費過高歸還予波斯特的家族基金會，特朗普1985年購入並將其改造成私人俱樂部，並設有私宅，最終以意想不到的方式實現波斯特的遺願。

特朗普在2017年首度上任總統之初已形容海湖莊園會是「冬季白宮」或「南部白宮」，在當地度假逾30次合計逗留近150天，到2019年他更宣布把常規居地由紐約市改為海湖莊園，卸任後即定居棕櫚灘，並着手籌謀再度執政。

許多共和黨幕僚、政要或富商因而穿梭於海湖莊園，商界更以具體行動展示誠意，如地產發展商羅斯（Stephen Ross）把公司遷冊至棕櫚灘縣，全球最大資產管理公司貝萊德等金融機構也在棕櫚灘設立辦公室。CoStar據美國國稅局數據分析，自2019年初以來，已有超過190億美元財富從美國其他地區轉移到棕櫚灘縣。

隨着特朗普回朝在即，有地產發展商預估特朗普會有很多時間留在棕櫚灘，計劃在當地興建商住和酒店物業。這判斷並非空穴來風，美國暢銷雜誌People訪問跟特朗普及其家族親近的消息來源後，報道指特朗普有意在海湖莊園私宅處理總統官方職責，反而減少在華盛頓逗留的時間。其一政治消息人士甚至說：「他（特朗普）一直都想這樣做。」

儘管特朗普還未就職，海湖莊園如今已扮演類似白宮的政治樞紐角色。特朗普上周四在此舉行晚宴，與佛州州長德桑蒂斯等多名共和黨籍州長共聚，到剛過去的周末，他再在「主場」會見共和黨籍眾議員，商討上任後的政治策略和重要立法。美國政治網媒Axios上周披露，特朗普擬邀請全體共和黨籍參議員數周後（即在其就職後）到海湖莊園，參加盛大宴會，以進一步鞏固與參院的關係。

帶動商業發展 居民怨致塞車

對棕櫚灘來說，海湖莊園變成特朗普口中的「宇宙中心」，可謂喜憂參半。當地商業發展委員會主席承認特朗普令該縣變得人所共知，並帶來「非常令人興奮的機會」。惟定居多年的民眾則抱怨，特朗普的保安需要導致海湖莊園前面道路及特朗普車隊途經地點被恆常封鎖，出入交通因而受嚴重阻塞。

（特朗普2.0前瞻之一）