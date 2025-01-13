保安為由 尹錫悅拒出席憲院首場彈劾聆訊

尹錫悅代表律師尹甲根發聲明表示，高級公職人員犯罪調查處（公調處）與警察廳國家調查本部向尹錫悅執行「不法無效」的逮捕令過程中，並無解決人身安全等保安問題。聲明指出，倘若尹錫悅亮相憲法裁判所，公調處可執行逮捕令，故「考慮到人身安全和（避免）不快事件」，尹錫悅明日不可能出庭，惟聲明強調「一旦解決了安全問題，總統先生預定隨時都能出席聆訊」。

憲法裁判所對尹錫悅的彈劾審訊預定會舉行5場聆訊，分別是本月14日、16日、21日、23日和下月4日。當事人有義務出席每一場聆訊，倘若尹錫悅明日不上庭，當日聆訊將取消並擇日補辦。

尹錫悅除了在上月12日前往龍山總統辦公室發表「決不放棄」的全國電視講話外，一直沒有離開漢南洞官邸，並迴避傳召調查。其間除了美國候任總統特朗普盟友、美國保守派聯盟聯合主席施拉普（Matt Schlapp）外，他也幾乎沒有會見外人。

停職期間仍領薪加薪

然而，尹錫悅接受停職期間仍可領薪及享有加薪。韓國政府人事革新處昨確認，按公務員薪津規定，尹錫悅今年年俸將隨公務員統一加薪3%，由去年2.5493億韓圜增至2.6258億韓圜（139.4萬港元）。

（Newsis/YTN）