明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

起訴特朗普兩案 特別檢察官離職

【明報專訊】美國候任總統特朗普即將重返白宮之際，曾對他提出兩項刑事起訴的特別檢察官史密斯（Jack Smith，圖）已在上周五（10日）辭職。路透社形容，史密斯辭職是意料中事。

司法部上周六提交予聯邦地區法院法官坎農的文件，要求坎農不要延長她上周頒布的臨時禁令。該禁令禁止發布史密斯對特朗普兩宗刑事案的最終報告。文件的註腳提到史密斯已完成其工作，上周二（7日）提交最終機密報告，並已在上周五離開司法部。

2022年11月特朗普宣布參加2024年總統大選後不久，史密斯獲時任司法部長任命，負責特朗普涉嫌推翻2020年總統選舉結果案和不當處理政府機密文件案的調查和訴訟。特朗普在這兩案均受到刑事指控。去年總統大選結果出爐後，史密斯向美國聯邦法院遞交材料，放棄指控特朗普。

特朗普曾暗示上任後會報復史密斯

特朗普在前日深夜於他的社交平台Truth Social發文，暗示史密斯被司法部「解僱」，「他是對自己、他的家人以及他的國家的恥辱。在對特朗普的獵巫行動上耗費超過1億美元後，他空手而回！」

特朗普曾多次指史密斯「瘋狂」，並表示他將於1月20日上任後立即將其解僱，還暗示他一旦重返白宮可能會對史密斯和其他調查他的人報復。

（路透社/法新社）

相關字詞﹕刑事檢控 特別檢察官 史密斯（Jack Smith） 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞