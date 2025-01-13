起訴特朗普兩案 特別檢察官離職

司法部上周六提交予聯邦地區法院法官坎農的文件，要求坎農不要延長她上周頒布的臨時禁令。該禁令禁止發布史密斯對特朗普兩宗刑事案的最終報告。文件的註腳提到史密斯已完成其工作，上周二（7日）提交最終機密報告，並已在上周五離開司法部。

2022年11月特朗普宣布參加2024年總統大選後不久，史密斯獲時任司法部長任命，負責特朗普涉嫌推翻2020年總統選舉結果案和不當處理政府機密文件案的調查和訴訟。特朗普在這兩案均受到刑事指控。去年總統大選結果出爐後，史密斯向美國聯邦法院遞交材料，放棄指控特朗普。

特朗普曾暗示上任後會報復史密斯

特朗普在前日深夜於他的社交平台Truth Social發文，暗示史密斯被司法部「解僱」，「他是對自己、他的家人以及他的國家的恥辱。在對特朗普的獵巫行動上耗費超過1億美元後，他空手而回！」

特朗普曾多次指史密斯「瘋狂」，並表示他將於1月20日上任後立即將其解僱，還暗示他一旦重返白宮可能會對史密斯和其他調查他的人報復。

（路透社/法新社）