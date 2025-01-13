特朗普中東特使晤以總理 促就職禮前停火

以色列總理辦公室上周六表示，內塔尼亞胡與威特科夫會面結束時，兩人共同與正率領美國代表團在卡塔爾斡旋的現任白宮中東問題特使麥格克進行電話會議。以國還有防長卡茨和安全部門官員等參加會議。

會後，內塔尼亞胡指示情報機構摩薩德局長巴爾內亞、國家安全局局長巴爾等人組成的高級代表團前往多哈，繼續推進釋放人質和停火協議。

Axios援引以色列高官報道，威特科夫目前在談判中扮演關鍵角色，代表特朗普施加壓力。報道引述另一以方高官表示，威特科夫在與內塔尼亞胡會談中，多次強調在特朗普就職日前達成目標的重要性。

威特科夫到耶路撒冷前，上周五在多哈與卡塔爾首相穆罕默德會面。美國消息人士說，他將返回多哈繼續爭取達成協議。以色列高官指以哈近日談判收窄分歧，非常接近達成協議。

另一邊廂，伊朗在特朗普即將再次上台之際，自1月4日起至3月中舉行代號「力量」（Eqtedar）的革命衛隊與陸軍聯合軍演，模擬納坦茲（Natanz）等核設施遭受導彈、無人機攻擊和作出防禦，又演練防衛該國領空及敏感關鍵地域免受空中、導彈、電子戰威脅。此外，該國上周五公開地下「導彈城」片段，聲稱已提升導彈生產力。

伊朗軍演守衛核設施

特朗普2.0的烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）上周六在巴黎出席伊朗反對派「伊朗全國抵抗委員會」活動，主張各國循經濟和外交對伊朗「極限施壓」。

（Axios/路透社/以色列時報）