洛杉磯山火東延 威脅著名美術館 市長、消防局長同場現身記者會 炒人傳聞下示團結

洛杉磯縣6場山火中最嚴重的「斷崖山火」（Palisades Fire），火場面積在24小時內增加400公頃，更多房屋被毀。加州消防官員霍普金斯上周六稱斷崖山火已燒毀約8900公頃土地，並蔓延至曼德維爾峽谷（Mandeville Canyon）區，有波及布倫特伍德（Brentwood）的風險。

布倫特伍德是高尚住宅區，亦是蓋蒂中心（Getty Center）所在地。蓋蒂中心館藏12.5萬件藝術品，包括林布蘭、梵高、莫內等名家畫作。這座文化中心採用了防火設計。J．保羅．蓋蒂信託基金會行政總裁弗萊明上周六表示，藝術館「安全且受到保護」，正在密切監測情况。

UCLA高度警戒 隨時需疏散

根據加州林業及消防部說法，位於布倫特伍德東面的加州大學洛杉磯分校校園，目前正處「高度警戒」狀態，已被建議做好疏散準備。

山火未受控，加州附近的7個州及聯邦政府，以至加拿大和墨西哥亦有調派消防員到加州協助滅火。不過，國家氣象局表示聖安娜焚風上周六晚至周日早上在洛杉磯和文圖拉縣增強，到周一晚至周二早上又會再加強，要到周四才緩和，將令滅火工作變得更複雜。

洛杉磯消防局長克勞利（Kristin Crowley）上周五在霍士新聞訪問指，消防局多年來一直面對缺乏資金問題。其後有傳媒報道指她已被洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）革職。惟上周六巴斯及克勞利等官員一同出席記者會，巴斯否認計劃解僱克勞利，兩人都表示首要任務是滅火。然而，被問到本財年預算削減是否影響洛杉磯消防局應對緊急情况能力時，巴斯未作回應。

（法新社/彭博社/CNN/紐約時報）