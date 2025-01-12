朝兵筆記揭作戰方式 肉身為餌誘烏無人機

烏首生擒兩朝兵

《華爾街日報》上周五（10日）報道，烏克蘭特種部隊上月21日在俄羅斯庫爾斯克州擊殺朝鮮士兵鄭京洪（Gyong Hong Jong，譯音）和另外兩名士兵，並在鄭的身上搜出一批筆記，並在通訊平台Telegram和社交平台X分批公開。烏方指控俄軍為該名朝兵安排文件，假扮成俄羅斯圖瓦（Tuva）共和國的人，但從筆記內容可見，他是朝鮮一名高級軍人，基因檢測亦顯示死者是東亞人。

烏指俄軍為朝兵安排假身分文件

首批公開內容涉及鄭京洪上月9日所寫的朝鮮文筆記，提到自己雖離開祖國身處俄羅斯，但仍要向同袍摯友祝賀生日快樂和健康。烏克蘭之後公開更多筆記翻譯內容，提到他在「偉大的黨呵護下成長」，稱守護祖國是國民最偉大神聖職責，也是其所有快樂所在。他自稱之前對朝鮮最高領導人金正恩犯下不可原諒的過錯，但獲准赴俄作戰「改過自新」。他表示會去前線作戰，並無條件聽從金正恩的指令，就算要為此犧牲性命，也要向世界展示金正恩麾下紅色指揮官「無敵勇氣和自我犧牲」的精神。他提到，金正恩派兵赴俄，是要官兵為潛在出現的戰爭汲取作戰經驗，並成為懂得在收到指令後立即行動和戰鬥的部隊，而非只懂光叫口號。

提金正恩派兵赴俄汲作戰經驗

筆記圖文並茂展示朝兵遇到無人機來襲時如何應對，例如「如果發現無人機，要組成3人一組的格局……一個人無條件地引誘……其餘兩人通過瞄準射擊消滅它」，筆記所載策略相當具體，指「當引誘無人機者保持靜止時，無人機也會停下，這樣後方兩人便能瞄準並將其擊落」，而且「誘餌」要保持7米距離，射擊的軍人要保持10至12米。烏軍特種部隊形容這戰術為「活人誘餌」，暫未清楚這是朝軍特有戰術還是俄軍所授。

筆記又提到擺脫炮擊的方法，包括炮彈製造的坑不會再受襲，故可用彈坑隱身。

《華爾街日報》引述獨立專家稱，這些筆記看起來真實，因為無論筆迹、用字和意識形態的表達都是朝鮮常見。自由亞洲電台引述美國華盛頓歐洲政策分析中心（CEPA）研究員博爾薩里（Federico Borsari）稱，初步證據顯示朝兵在現代戰爭準備不足且缺乏技能，「他們缺乏反無人機裝置，且掩蔽條件不足，使其容易成為烏方第一人稱視角（FPV）無人機操作者的目標」。

（華爾街日報/自由亞洲電台）

（俄軍侵烏）