朝兵筆記揭作戰方式 肉身為餌誘烏無人機

【明報專訊】烏克蘭近日公開在俄羅斯作戰前線發現的一份疑是由一名陣亡朝鮮士兵生前所寫的筆記，內裏詳細記錄朝兵作戰方式，包括以肉體作餌引誘烏軍無人機，再由同袍將之擊落。烏克蘭總統澤連斯基昨日在社交平台X表示，在俄羅斯庫爾斯克州活捉兩名朝鮮士兵，二人正被帶返基輔受查，未來會安排傳媒採訪。這是烏軍首度宣布生擒朝兵，此前曾有一名朝兵被俘，但不久傷重死亡。
烏首生擒兩朝兵
《華爾街日報》上周五（10日）報道，烏克蘭特種部隊上月21日在俄羅斯庫爾斯克州擊殺朝鮮士兵鄭京洪（Gyong Hong Jong，譯音）和另外兩名士兵，並在鄭的身上搜出一批筆記，並在通訊平台Telegram和社交平台X分批公開。烏方指控俄軍為該名朝兵安排文件，假扮成俄羅斯圖瓦（Tuva）共和國的人，但從筆記內容可見，他是朝鮮一名高級軍人，基因檢測亦顯示死者是東亞人。
烏指俄軍為朝兵安排假身分文件
首批公開內容涉及鄭京洪上月9日所寫的朝鮮文筆記，提到自己雖離開祖國身處俄羅斯，但仍要向同袍摯友祝賀生日快樂和健康。烏克蘭之後公開更多筆記翻譯內容，提到他在「偉大的黨呵護下成長」，稱守護祖國是國民最偉大神聖職責，也是其所有快樂所在。他自稱之前對朝鮮最高領導人金正恩犯下不可原諒的過錯，但獲准赴俄作戰「改過自新」。他表示會去前線作戰，並無條件聽從金正恩的指令，就算要為此犧牲性命，也要向世界展示金正恩麾下紅色指揮官「無敵勇氣和自我犧牲」的精神。他提到，金正恩派兵赴俄，是要官兵為潛在出現的戰爭汲取作戰經驗，並成為懂得在收到指令後立即行動和戰鬥的部隊，而非只懂光叫口號。
提金正恩派兵赴俄汲作戰經驗
筆記圖文並茂展示朝兵遇到無人機來襲時如何應對，例如「如果發現無人機，要組成3人一組的格局……一個人無條件地引誘……其餘兩人通過瞄準射擊消滅它」，筆記所載策略相當具體，指「當引誘無人機者保持靜止時，無人機也會停下，這樣後方兩人便能瞄準並將其擊落」，而且「誘餌」要保持7米距離，射擊的軍人要保持10至12米。烏軍特種部隊形容這戰術為「活人誘餌」，暫未清楚這是朝軍特有戰術還是俄軍所授。
筆記又提到擺脫炮擊的方法，包括炮彈製造的坑不會再受襲，故可用彈坑隱身。
《華爾街日報》引述獨立專家稱，這些筆記看起來真實，因為無論筆迹、用字和意識形態的表達都是朝鮮常見。自由亞洲電台引述美國華盛頓歐洲政策分析中心（CEPA）研究員博爾薩里（Federico Borsari）稱，初步證據顯示朝兵在現代戰爭準備不足且缺乏技能，「他們缺乏反無人機裝置，且掩蔽條件不足，使其容易成為烏方第一人稱視角（FPV）無人機操作者的目標」。