明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

大企業轉軚迎特2.0 Meta停多元計劃

【明報專訊】特朗普即將重返白宮，愈來愈多大企業改變政策，被視為迎合「特朗普2.0」理念。社交平台facebook（fb）母公司Meta繼日前宣布終止事實查核計劃後，前日（10日）再宣布結束多元、公平與共融（DEI）計劃，包括不再特意聘用少數族裔員工。亞馬遜同樣被揭發正在結束部分DEI項目。

不再特意聘少數裔員工

特朗普一直批評事實查核、左翼支持的「覺醒」文化和多元項目。Meta前日發給員工的內部備忘承認，有關DEI的法律及政策環境在美國出現改變，並提及最高法院近日的一些裁決及DEI一詞已變得充滿爭議。人力資源副總裁加萊（Janelle Gale）表示，Meta結束的少數族裔相關項目包括 「目前受到挑戰」的Diverse Slate Approach及代表目標，這兩項計劃都是推動多元招聘。Meta稱仍會招攬多元員工，但不再從現時的多元候選人名單揀人。Ｍeta還宣布將結束與多元供應商合作的工作，重點將放在支持中小企，公司又會結束「公平與共融」訓練計劃，改為提供旨在「減少所有人的偏見，無論你的背景如何」的計劃。

2020年非裔男子弗洛伊德遭白人警員跪頸致死，觸發全美「黑人的命也是命」示威後，不少企業推出DEI措施。惟保守派組織對此譴責，並威脅提出訴訟。最近法院一些裁決支持保守派主張，指有關項目涉及歧視，包括2023年最高法院推翻大學招生考慮種族因素的「平權法案」；去年聯邦上訴法院裁定納斯達克（Nasdaq）的多元政策無效，該政策要求在證交所上市的公司董事會至少有一名女性、少數族裔或性小眾（LGBTQ+）成員。

美國多間大企業最近已陸續削減或結束DEI計劃，路透社前日取得亞馬遜上月的員工備忘，顯示公司擬去年內完成「逐步縮減與代表性和共融相關的過時計劃」。自特朗普勝選以來，沃爾瑪和麥當勞等大企業也取消多元政策。

取消事實查核 拜登批可恥

另外，對於Meta取消事實查核計劃，美國總統拜登前日譴責決定「可恥」，批評做法「完全違背美國核心價值」。Meta行政總裁朱克伯格同日表示，自2016年推行的第三方查證計劃「正摧毁許多信任，尤其在美國」。

（BBC/衛報/路透社）

相關字詞﹕政治正確 多元、公平與共融（DEI） 少數族裔 特朗普 多元 美國

上 / 下一篇新聞