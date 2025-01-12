大企業轉軚迎特2.0 Meta停多元計劃

不再特意聘少數裔員工

特朗普一直批評事實查核、左翼支持的「覺醒」文化和多元項目。Meta前日發給員工的內部備忘承認，有關DEI的法律及政策環境在美國出現改變，並提及最高法院近日的一些裁決及DEI一詞已變得充滿爭議。人力資源副總裁加萊（Janelle Gale）表示，Meta結束的少數族裔相關項目包括 「目前受到挑戰」的Diverse Slate Approach及代表目標，這兩項計劃都是推動多元招聘。Meta稱仍會招攬多元員工，但不再從現時的多元候選人名單揀人。Ｍeta還宣布將結束與多元供應商合作的工作，重點將放在支持中小企，公司又會結束「公平與共融」訓練計劃，改為提供旨在「減少所有人的偏見，無論你的背景如何」的計劃。

2020年非裔男子弗洛伊德遭白人警員跪頸致死，觸發全美「黑人的命也是命」示威後，不少企業推出DEI措施。惟保守派組織對此譴責，並威脅提出訴訟。最近法院一些裁決支持保守派主張，指有關項目涉及歧視，包括2023年最高法院推翻大學招生考慮種族因素的「平權法案」；去年聯邦上訴法院裁定納斯達克（Nasdaq）的多元政策無效，該政策要求在證交所上市的公司董事會至少有一名女性、少數族裔或性小眾（LGBTQ+）成員。

美國多間大企業最近已陸續削減或結束DEI計劃，路透社前日取得亞馬遜上月的員工備忘，顯示公司擬去年內完成「逐步縮減與代表性和共融相關的過時計劃」。自特朗普勝選以來，沃爾瑪和麥當勞等大企業也取消多元政策。

取消事實查核 拜登批可恥

另外，對於Meta取消事實查核計劃，美國總統拜登前日譴責決定「可恥」，批評做法「完全違背美國核心價值」。Meta行政總裁朱克伯格同日表示，自2016年推行的第三方查證計劃「正摧毁許多信任，尤其在美國」。

（BBC/衛報/路透社）