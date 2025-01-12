消防資源全國最好 加州防火未與時並進

水儲備需求較預計大 新例不管舊屋

《紐時》指出，加州林業及消防部門（CAL FIRE）每年預算有40億美元（約312億港元），其部分成員更是世上最優秀的消防員。不過，在防火規劃上當局未有與時並進。報道指出，今次火災災場不少消防水龍頭都沒有水供應，原因是水儲備的需求較當局預計為大。此外，加州2008年建築條例亦訂明山火高風險地區的新起建築必須用非易燃物料興建，如灰泥、石屎或鋼鐵，條例亦強制業主設立「可抵禦（山火）區域」，修剪或移除建築周邊100呎（30.5米）以內範圍的植被。該州正考慮禁止於建築周邊1.5米範圍擺放易燃物，但條例作用受到質疑。

山火蔓延加快 專家指主因氣候變化

曾任美國聯邦緊急事務管理局（FEMA）風險應對官員的賴特指出，加州大部分房屋都是在2008年前建成，而且大多位於山火高風險地區，不受新規例監管。《紐時》引述一份研究2001至2020年6萬場山火的分析報告指，其間加州等美國西部州份山火的蔓延速度愈來愈快，而專家指其主因是氣候變化下的高溫所致。

《紐時》引述專家指出，未來可進一步加強措施作為應對，如禁止設置木製圍欄、擴大房屋之間的空間等，惟最後一點將意味房屋數目及面積減少，勢招業主反對。

（紐約時報）