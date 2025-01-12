加州州長下令查洛杉磯缺水救火 災初水庫保養停用致消防栓無水 過失惹關注

洛杉磯消防局局長克勞利上周五向霍士新聞旗下KKTV表示，山火上周二爆發前水電局並未告知可儲水1.17億加侖（約31.7萬立方米）的聖伊內斯水庫（Santa Ynez Reservoir）的儲水被抽乾。洛杉磯水電局同日發聲明確認，該水庫於山火爆發之初正因保養維修而停用。

《紐約時報》前天引述洛杉磯水電局（LADWP）前總經理兼首席工程師亞當斯報道，今輪山火最大火場太平洋斷崖區的家居及消防用水，經連接聖伊內斯水庫的水管供應。《紐時》又指，去年11月文件顯示一間公司獲聘維修該水庫受損浮蓋。

現任洛杉磯水電局行政總裁兼首席工程師基尼奧內斯回應稱，斷崖區火勢一度令用水需求量比平常大增3倍，共有3個每個儲水量3780立方米的水箱供應該區消防用水，但這些水箱周二晚至周三早上被抽乾，有兩成用作灌救斷崖山火的消防栓於周三完全沒水。洛杉磯水電局此前宣稱，在助長火勢的暴風殺到前，已注滿洛杉磯所有可用的貯水設施，包括在斷崖區的100萬加崙水缸。

供水正常亦難應付多火頭山火

官員及專家雖認為聖伊內斯水庫如正常供水，可在山火爆發初期阻止其蔓延，但即使有足夠滅火的供水量，目前洛杉磯的供水系統亦難以應付多火頭大型山火，大量消防栓同時啟用會導致水壓降低，不利灌救。亞當斯向《紐時》表示，「我們正面對沒有任何地區的供水系統設計可應對的（山火）情况」，指如今次山火成為常態，有必要檢討並引入新的供水設計。

紐森上周五承認，消防栓失去供水「損害保障部分房屋和疏散路線的努力」，需要查明原因並防止同類山火，他同日致函邀請候任總統特朗普到災區視察。

逾1.3萬建築被燬 火勢始受控

洛杉磯山火5處火場面積上周五擴大至約152平方公里（大小如兩個香港島），並造成11死，逾1.3萬座建築被焚毁，消防人員當天下午已開始控制各個火頭，惟當初起火原因未明，《紐時》指斷崖區和伊頓區的電纜於起火前並未關閉，而能源專家指電器火花時常在大風和乾燥時期，引發加州等地火災。

乘火搶掠拘廿多人 災區宵禁

另外，山火期間洛杉磯全市發生多宗搶掠，當局至今拘捕廿多人，災區自上周五起實施宵禁。

這場山火因波及富人和明星聚居的高檔社區受到更多關注，惟有較窮困受災社區的居民向路透社表示擔心政府資源會轉移到高檔社區。

（紐約時報/衛報/CNN）