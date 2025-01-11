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德大選臨近 馬斯克籲撐極右AfD黨魁再掀爭議

【明報專訊】將於下屆特朗普政府領導「政府效率部」的美國富商馬斯克再次試探介入外國選舉的界線，周四（9日）透過旗下社交平台X直播他與極右德國另類選擇黨（AfD）黨魁兼總理候選人魏德爾（Alice Weidel）的視像對話，呼籲德國選民在下月23日大選支持AfD，再次惹來爭議。

同指德受能源政策失控移民束縛

上月在X開腔撐AfD的馬斯克，在直播中形容魏德爾是「領導德國的主要候選人」，收看直播的觀眾應投票給AfD，「否則德國的情况將非常糟糕」。他在直播中亦再強調支持反移民、反伊斯蘭的AfD。他與魏德爾都認為，德國受到「瘋狂」能源政策、過度官僚主義和不受控的移民束縛，又將媒體對待AfD的方式與希特勒對待親猶太聲音的方式相提並論。

馬斯克與魏德爾對談後一日，德國政府發言人表示，基於對X演算法的擔憂，德國政府正「持續」討論是否刪除其在X平台的存在。

對這網上對談，歐盟委員會事前稱會仔細檢視兩人的討論有否違《數碼服務法案》（DSA），而推動歐洲政治透明度的組織LobbyControl則稱正檢視是次對談有否違德國競選財務法規，暗示這或被視為政治廣告。魏德爾發言人否認指控，並稱這次對話不構成非法政黨捐款，而是言論自由的合法表現。

（半島電視台/CNN/衛報/ABC/路透社）

相關字詞﹕德國大選 魏德爾 馬斯克 德國 美國

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