德大選臨近 馬斯克籲撐極右AfD黨魁再掀爭議

同指德受能源政策失控移民束縛

上月在X開腔撐AfD的馬斯克，在直播中形容魏德爾是「領導德國的主要候選人」，收看直播的觀眾應投票給AfD，「否則德國的情况將非常糟糕」。他在直播中亦再強調支持反移民、反伊斯蘭的AfD。他與魏德爾都認為，德國受到「瘋狂」能源政策、過度官僚主義和不受控的移民束縛，又將媒體對待AfD的方式與希特勒對待親猶太聲音的方式相提並論。

馬斯克與魏德爾對談後一日，德國政府發言人表示，基於對X演算法的擔憂，德國政府正「持續」討論是否刪除其在X平台的存在。

對這網上對談，歐盟委員會事前稱會仔細檢視兩人的討論有否違《數碼服務法案》（DSA），而推動歐洲政治透明度的組織LobbyControl則稱正檢視是次對談有否違德國競選財務法規，暗示這或被視為政治廣告。魏德爾發言人否認指控，並稱這次對話不構成非法政黨捐款，而是言論自由的合法表現。

（半島電視台/CNN/衛報/ABC/路透社）