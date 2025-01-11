親西方黎軍頭任總統 分析：美兩黨聯手推上台 續削弱真主黨

奧恩暗示將要真主黨棄械

黎巴嫩自獲真主黨支持的前總統米歇爾‧奧恩（Michel Aoun）2022年10月完成6年任期卸任後，曾12次嘗試選出總統，皆因國內政治勢力分裂而失敗，直至前天約瑟夫‧奧恩（Joseph Aoun）經歷國會兩輪投票當選。他表明將堅持武器由「國家壟斷」，暗示將要求真主黨棄械。

現年60歲的約瑟夫‧奧恩是馬龍派基督徒，1983年加入軍隊後曾於美國、敘利亞等地受訓，2007年從貝魯特美國大學（AUB）獲得學士學位，2017年3月起出任黎巴嫩武裝部隊司令，因處理鄰國敘利亞內戰等表現得力而受民眾歡迎。

以色列、美國及其中東盟友歡迎約瑟夫‧奧恩當選，其中美國總統拜登周四發聲明表示自己強烈相信約瑟夫是「適合當下時刻的領袖」，有信心能為以黎執行停火「提供關鍵領導能力」。按以色列和黎巴嫩去年11月27日達成停戰協議，以軍須於最遲本月底全面撤出黎巴嫩，這亦將是約瑟夫‧奧恩上任後主要挑戰。

首要挑戰執行以黎停戰協議

Axios周四晚引述華府官員和知情人士報道，拜登政府過去6星期暗地裏大力推動約瑟夫‧奧恩上台，並跟特朗普團隊積極協調立場。現任白宮國安顧問蘇利文曾跟下任白宮國安顧問華爾茲討論事件。美國中東問題調解人霍克斯坦亦向繼任人威特科夫簡介相關情况。

Axios指出，霍克斯坦說服在黎國會佔19席的基督教右翼政黨「黎巴嫩力量」改為支持約瑟夫‧奧恩。美方游說工作亦獲沙特阿拉伯、法國和卡塔爾協助。

此外，真主黨支持的候選人亦於周三退選，改為支持約瑟夫‧奧恩。分析認為這反映真主黨在以黎戰爭中受重創後，政治影響力大減。

（Axios/紐約時報/華爾街日報/CNN）