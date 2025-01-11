掩口費案罪成 特朗普獲判無條件釋放

特朗普：宣判聆訊是可怕經歷

主審法官梅爾昌（Juan Merchan）表示，他之所以作出這一判決，是因為美國憲法保護在任總統免受美國司法起訴。然而，他強調，賦予總統職位的這種保護「並不減輕犯罪的嚴重性，也不以任何方式為犯罪行為提供正當理由」。梅爾昌指出：「儘管這些保護措施的範圍極其廣泛，但它們並不包含一項權力，那就是抹除陪審團裁決的權力。」

官：憲法保護在任總統免受司法起訴

特朗普就2016年大選前向色情片女星支付13萬美元（約101.4萬港元）「掩口費」，換取不公開二人之間性交易，去年5月30日被紐約市曼哈頓陪審團裁定34項偽造商業紀錄罪成，後因特朗普再選總統而多次押後判刑。特朗普一方引用去年7月最高法院裁定總統就行使公務行為可免受刑事檢控，指刑事判決將干擾其總統過渡相關工作的職責，並可能破壞國家安全。

最高法院前日以5比4駁回要求，首席大法官羅伯茨與另外4名大法官在僅一個段落的判詞提到判刑的法官無意在視像聆訊上判他入獄，對特朗普的職責負擔有限，而他對審訊中錯誤的投訴可循正常程序上訴處理。紐約州上訴法院同日亦駁回特朗普一方向該法院提出的暫停判刑要求。

（紐約時報/華盛頓郵報/Politico/ABC）