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網絡湧虛假指控 有歸咎消防多元政策

【明報專訊】美國南加州山火發生後，網絡出現各種充滿偏見的批評與虛假指控，包括將火災蔓延歸咎消防部門內部的多元化政策，甚至烏克蘭也被拖落水。

社交平台X有反性小眾（anti-LGBTQ）帳號帖文批評洛杉磯消防局長克勞利（Kristin Crowley），指摘克勞利自詡是洛杉磯消防局首名女性和LGBTQ局長，卻只顧推廣多元、公平、共融（DEI）政策，罔顧人命。社交平台X老闆馬斯克亦附和，指當局優先考慮DEI而非拯救生命和家園。

加州州長指特朗普指控政治化

候任總統特朗普將矛頭指向加州州長紐森，稱他拒絕簽署「水資源恢復宣言」，導致南加州缺水。紐森則回應稱根本沒有「水資源恢復宣言」這樣的文件，指特朗普有關言論純屬虛構，只是想把問題政治化。

與火災無關的援助烏克蘭物資捐贈也成為替罪羊。特朗普長子唐納德暗示，洛杉磯消防部門2022年捐贈給烏克蘭的物資，與當前的火災應對能力存在某種關聯。

此外，關於聯邦災難救援資金被挪用給移民的虛假說法再度浮現。對環保政策的批評也被放大，例如聲稱保護魚類重要過保護人類，或限制可減少山火風險的預防性燃燒計劃等。

反誹謗聯盟極端主義研究中心的假資訊分析員阿尼亞諾（Sara Aniano）指出，在極端天氣現象和災害發生後，這類說法是意料之內，且已愈來愈成為主流。總統拜登在記者會亦反駁特朗普稱加州當局浪費水源的指控，稱有關問題不應混雜政治。

（法新社/CNN）

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