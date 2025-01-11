洛杉磯山火損3900億元 史上最多 累計10死 市長無即時回國坐鎮捱轟

最少5火場未受控 逾萬建築物被焚

截至周四，洛杉磯周邊的山火面積已接近120平方公里（相當於1.5個香港島）。消防人員說，空中消防偵測顯示，在最大災場太平洋斷崖區發生的「斷崖山火」似已燒毁5000多座建築，東面的「伊頓山火」造成的損失亦不相上下。這兩場大火已是加州有紀錄以來破壞性最大5場山火中的其中兩場。當局指出，不僅房屋和企業設施被大火吞噬，大量汽車、移動房屋和棚屋等其他財產也被燒毁。有官員形容現場就像被原子彈炸過。至今有18萬人疏散，另有20萬人收到疏散令。

拜登周四在白宮與高層官員舉行特別會議時說：「這是加州史上影響最廣泛、破壞力最強的火災。」他表示，已向洛杉磯增派400名聯邦消防人員、30架消防飛機和直升機；國防部派遣8架大型飛機，以及500名負責清理山火的人員。他又說，聯邦政府將應加州政府要求，承擔該地區未來180天全部消防費用。

18萬人疏散 警：有民眾趁亂打劫

洛杉磯縣警長盧納周四表示，有民眾趁亂打劫，當局至今已拘捕約20人。受「伊頓山火」威脅的豪宅區阿爾塔迪納（Altadena），有居民擔心當局防止搶掠力有未逮，決定互守家園。當局周五宣布將在晚上6時至早上6時實施宵禁。

《華爾街日報》引述摩根大通分析師布拉估計，截至周四山火造成的經濟損失已接近500億美元，較前一天高一倍，當中包括保險損失超過200億美元。報道稱，其他初步估計都顯示，今次山火造成的經濟損失將是歷來最嚴重之一。2018年北加州的山火造成約125億美元損失，是過去幾年最具破壞性的山火。以被視為美國史上做成經濟損失最嚴重的2005年卡特里娜風災為例，經通脹調整造成的損失為1020億美元。

洛杉磯多處山火失控，市政府被質疑應對不力。市長巴斯（Karen Bass）在當局上周發出強風及火災危險警告時，於上周六（4日）繼續出發外訪加納，到周二洛杉磯山火爆發式惡化時，身為總統特別代表的巴斯仍身處當地出席總統就職禮，翌日下午才返回洛杉磯，當時已有過千間建築物被焚。天空電視台記者在機場追問巴斯是否應向洛杉磯人民道歉時，她拒絕回應。她周四在記者會上被記者追問是否領導不力時，強調今次火災史無前例，而她在飛機上無時無刻與市政府聯絡。

市長去年准削消防開支 消防曾警告礙運作

另外，巴斯去年6月批准來年洛杉磯消防部門削減開支約2%，洛杉磯消防局長克勞利（Kristen Crowley）上月在報告中警告，削支影響部門的核心運作，包括部門無法進行所需的林木清理檢查以防範山火。巴斯周四回應稱，削開支沒有影響洛杉磯消防局對付山火的能力。

候任總統特朗普狠批民主黨籍加州州長紐森無能，稱今次全是他的錯，他應要為這場重大災難負責而辭職。紐森一方則批評特朗普將山火變成政治事件。

（洛杉磯時報/法新社/路透社/CNN/紐約時報）