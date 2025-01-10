法德警告特朗普勿謀「武力改動邊界」

德國總理朔爾茨周三不點名回應特朗普的格陵蘭言論，稱他跟其他歐洲伙伴討論近日來自美國的動武言論，認為難以理解。他說：「邊界不可侵犯的原則適用於每個國家……每個國家都必須尊重這一原則，無論它是小國還是強國」。法國外長巴羅同日回應特朗普言論，強調歐盟不可能讓其他國家攻擊其「主權邊界」，儘管他不認為美國會「入侵」格陵蘭，但稱「我們已回到弱肉強食時代」。丹麥則表示願意與特朗普對話，共同解決他對格陵蘭的合理安全疑慮。

墨西哥總統反擊「美國灣」論

此外，對於特朗普周二表示，美國要將墨西哥灣改名為「美國灣」，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）周三（8日）反擊，提出將包括美國在內的北美洲改名「墨西哥美洲」（Mexican America）。欣鮑姆在記者會上展示一幅17世紀地圖，顯示北美洲被稱為「墨西哥美洲」，她指着地圖笑說：「墨西哥美洲，聽起來不錯。」陪同欣鮑姆出席記者會的文化部長雷亞爾補充，「墨西哥灣」這個名字得到國際認可，且作為海上航行參考使用了數百年。

（路透社/衛報）