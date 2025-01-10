法德警告特朗普勿謀「武力改動邊界」

【明報專訊】美國候任總統特朗普周二表示不排除動用軍事或經濟脅迫手段控制丹麥領地格陵蘭後，引起歐洲多國抨擊。法國和德國周三（8日）警告特朗普不要試圖「以武力改動邊界」，歐洲不會坐視。墨西哥亦反擊特朗普倡議墨西哥灣改名的說法，提出將包括美國在內的北美洲改名「墨西哥美洲」。
德國總理朔爾茨周三不點名回應特朗普的格陵蘭言論，稱他跟其他歐洲伙伴討論近日來自美國的動武言論，認為難以理解。他說：「邊界不可侵犯的原則適用於每個國家……每個國家都必須尊重這一原則，無論它是小國還是強國」。法國外長巴羅同日回應特朗普言論，強調歐盟不可能讓其他國家攻擊其「主權邊界」，儘管他不認為美國會「入侵」格陵蘭，但稱「我們已回到弱肉強食時代」。丹麥則表示願意與特朗普對話，共同解決他對格陵蘭的合理安全疑慮。
墨西哥總統反擊「美國灣」論
此外，對於特朗普周二表示，美國要將墨西哥灣改名為「美國灣」，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）周三（8日）反擊，提出將包括美國在內的北美洲改名「墨西哥美洲」（Mexican America）。欣鮑姆在記者會上展示一幅17世紀地圖，顯示北美洲被稱為「墨西哥美洲」，她指着地圖笑說：「墨西哥美洲，聽起來不錯。」陪同欣鮑姆出席記者會的文化部長雷亞爾補充，「墨西哥灣」這個名字得到國際認可，且作為海上航行參考使用了數百年。