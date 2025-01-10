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FT：馬斯克研助英右翼 拉施紀賢下馬

【明報專訊】英國《金融時報》（FT）昨（9日）引述知情人士報道，美國候任總統特朗普心腹、全球首富馬斯克已私下與盟友商討，如何在下次英國大選前將首相施紀賢拉下馬。

知情者：認為「西方文明受威脅」

知情人士表示，馬斯克正探討除了透過其社交平台X發布挑釁帖文外，他與右翼盟友還能利用什麼方式動搖英國工黨的執政，其中一名知情人士說：「他的觀點是西方文明本身受到威脅。」接近馬斯克人士指出，這名富豪正蒐集相關資訊，評估是否可能為非傳統的英國政治運動提供支持，尤其是右翼民粹的英國改革黨，以便在下屆大選前迫使更換首相。

馬斯克近日屢評論歐洲政治，上月表態支持德國極右民粹政黨另類選擇黨（AfD），又屢批評英國首相施紀賢，指他於2008至2013年擔任英格蘭與威爾斯檢察長期間，未能妥善處理兒童性侵案，是涉事犯罪集團的「幫兇」。

雖然馬斯克有意支持英國改革黨，但日前與該黨黨魁法拉奇「翻臉」，《金融時報》引述知情人士稱，馬斯克一直物色可能取代法拉奇的人選，包括英國改革黨國會議員洛爾（Rupert Lowe），同時研究有哪些機制能讓法拉奇下台。

英國改革黨支持度近月大幅攀升，民調顯示22%人支持該黨，相較之下，去年7月國會選舉時的民調僅為14%；同時最新民調顯示，工黨支持度為28%，保守黨為24%。

（金融時報）

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