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華囤先進晶片改進演算法 彌補硬件短缺

【明報專訊】美國《時代》雜誌周三（8日）報道，縱使美國近年限制向中國大陸出口最先進晶片，但大陸企業通過多種手法對抗打壓，仍可在發展人工智能（AI）技術方面取得突破，當中包括依靠先進晶片存貨，以及改進AI演算法等軟件效能來彌補缺失。

美國拜登政府2022年首次出台對華晶片出口限制，但《時代》稱，專研AI語言模型的杭州企業DeepSeek早於此前一年，已囤積了約1萬枚將被禁制的Nvidia A100圖形處理器（GPU）晶片。美國「柏克萊風險與安全實驗室」最新報告稱，該公司上月新推出的DeepSeek-v3語言模型訓練所需算力「出乎意料之低」，另騰訊的「混元Large」語言模型亦是由較次級的Nvidia H20 GPU訓練而成——前者被評為目前全球最強大的開源AI語言模型，後者多方面表現則超越Meta當下最強的Llama 3.1，柏克萊報告作者古普塔（Ritwik Gupta）相信，中國大陸科企開發時或「有效地利用了軟件來彌補硬件短缺」。

此外，美國AI晶片龍頭Nvidia 2022年專為中國市場設計制裁門檻以外的晶片，促使華府前年10月進一步收緊限制，其間中國仍可從美國進口性能良好的晶片。《時代》又稱，去年10月華為產品被發現用上台積電晶片，反映陸企或利用境外空殼公司引進受禁晶片，以及從境外雲端平台租借美國AI GPU服務。

美專家：長遠仍打擊陸企研發

不過，美國智庫蘭德公司AI專家海姆（Lennart Heim）表示，美國的AI技術領先度於過去一年已縮小，中國當下的AI模型技術可能已能跟美國的開源模型並駕齊驅，並只落後美國最強大的封閉模型約一年。但他又認為，只要AI效能仍受硬件及算力影響，華府相關出口的影響長遠終將顯現，令陸企的研發受到打擊。另外，《時代》去年11月曾引述多名專家認為，「特朗普2.0」將維持甚至擴大美國現行的AI出口管制。

（時代雜誌）

相關字詞﹕晶片 人工智能（AI） 中國

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