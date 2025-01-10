拜登擬「3級制」限AI晶片出口 業界反彈 科企龍頭批過於廣泛 恐打擊經濟

知情人士向彭博社透露，在名為《AI擴散出口管制框架》（Export Control Framework for Artificial Intelligence Diffusion；下稱《框架》）的規定中被列為第一級（Tier 1）的共有18個國家和地區，包括日本、韓國、台灣，以及荷蘭、德國等多個美國歐洲盟友。總部設於這些地方，以及美國的科企可自由在「第一級」境內傳播算力，另在符合特定條件下，向全球大部分地方出口美製晶片。

內地澳門納入第三級 全面限出口

彭博社稱被劃歸「第三級」（Tier 3）的20多個國家和地區亦包括澳門，但該報道沒特別提到香港。

針對第二級（Tier 2）國家和地區，《框架》初步限制它們今年至2027年期間，將各自最多能從美國獲取約5萬個圖形處理器（GPU），但這些地方的企業可就希望出口的目的地申請「認可終端用戶」（VEU）豁免，從而享有更多美製AI晶片配額，而這需要證明符合美國政府安全要求及人權標準。

《框架》亦將限制出口AI模型的演算功能，科企將被禁止在第三級境內營運強大的封閉式AI模型演算法，在第二級國家和地區營運則須符合美國安全標準，但獲全面VEU資格的公司則不受限制。

眾院「中國委員會」：千載難逢良機

拜登政府此前已採取多種行動，限制中國等敵手取得美製先進晶片和技術，但專門針對AI晶片的措施仍屬首次。美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」兩黨領袖上周去信商務部長雷蒙多，強調美國迎來「千載難逢的重要時刻，可以利用美國的AI技術」，稱全球對美國AI技術的需求，造就了「把企業和國家扯離北京勢力範圍的機會」。

然而美國AI及科技業界大力反對新規，其中Nvidia發聲明強調最後一刻作出重大政策轉向「將無助降低不當使用（美國AI晶片和技術）的風險，但會威脅經濟增長和美國領導能力」。美國半導體行業協會（SIA）周一亦發聲明，批評不應在總統交接期以及向業界諮詢不足的情况下倉卒硬推新規，又指出新規仍有很多可規避的漏洞，應先研議修正；資訊科技產業委員會（ITI）則呼籲新規先以建議形式頒布。美國科技軟件公司甲骨文執行副主席格盧克（Ken Glueck）周日已在網誌炮轟新規，指這並非對症下藥針對問題行為，而是首次近乎一刀切對全球所有商業雲端計算作監管，將成為歷來對美國科技行業最具破壞的規定之一。

（彭博社/路透社）