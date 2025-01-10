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加州山火失控最少5死 影星住宅被毁

【明報專訊】美國南加州洛杉磯一帶自周二開始發生的山火持續失控，周三（8日）再有多處發生山火，造成最少5人死亡，約1500幢建築物被毁，當中包括影星豪宅，當局下令逾13萬人疏散。山火受到「聖安娜焚風」及極端乾燥天氣影響而急速惡化，洛杉磯縣消防局長坦言消防員人手不足以應付。當局昨稱拘捕20名趁火打劫者。

位於太平洋斷崖（Pacific Palisades）豪宅區發生的「斷崖山火」（Palisades Fire）最先於周二早上發生，火場面積亦是多場火災之中最大。加州林業及消防部門指火場面積逾6394公頃（略小於香港島面積）。在這個有不少荷李活影星生活的住宅區，有逾1000幢建築物被毁。

同日晚上在阿爾塔迪納（Altadena）的伊頓山火（Eaton Fire）火場面積，到周三下午亦增至4290公頃，當局指有5人死亡。截至周四，消防員尚未能控制斷崖及伊頓山火火勢。至於周二在希爾馬社區（Sylmar）發生的赫斯特山火（Hurst Fire）面積亦逾324公頃，消防人員僅控制10%面積。周三亦爆發利迪婭山火（Lidia Fire）及發生於荷李活山的日落山火（Sunset Fire），火場面積分別有約140公頃及約24公頃，後者促使當局再發布新一輪疏散令。

發生火災的地區有不少影星名人生活，奧斯卡影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）在太平洋斷崖的大宅被焚毁，其他豪宅被燒毁的名人包括社交名媛Paris Hilton等。接疏散令的十多萬民眾當中，包括珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等影視名人。

奧斯卡提名投票截止日延後

因應洛杉磯山火災情，奧斯卡金像獎大會宣布將提名投票截止日期延後至1月14日結束，公布提名名單的典禮亦延至1月19日舉行。

（BBC/衛報/CBS/路透社/法新社/每日郵報）

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