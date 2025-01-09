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Meta取消事實查核 稱回歸自由 被指向特朗普低頭 恐助長假資訊

【明報專訊】社交平台facebook（fb）和Instagram（Ig）的母公司Meta宣布大幅調整內容審核政策，終止因應特朗普2016年當選總統時出現、針對假資訊的事實核查計劃，稱將重返「容許表達自由」的初心。這個重大轉變被指與反對網絡審查的特朗普即將回朝有關，被視為Meta創辦人兼行政總裁朱克伯格討好特朗普的又一舉措。有組織警告，Meta的決定將令網上假資訊爆發式增加。

朱克伯格周二（7日）宣布，Meta將終止與第三方合作的事實核查計劃，fb、Ig和Threads將改用類似特朗普身邊紅人、全球首富馬斯克旗下社交平台X的社群備註（Community Notes）制度，並在美國率先推行。他說：「我們將取消事實核查員的工作，因為他們太有政治偏見，破壞的信任比建立的信任更多。」他說，核查系統出現太多錯誤和審查，Meta將重返「容許表達自由」的初心。

改用類似X「社群備註」制

Meta的事實核查計劃始於2016年特朗普爆冷當選總統之後，批評者當時認為社交平台上的假資訊氾濫協助特朗普勝出。該核查計劃會將一些被認定為誤導性或錯誤的內容降級，令較少用戶能接觸得到，在轉寄時亦會有警告彈出。特朗普領導的共和黨長期批評事實核查計劃，認為等同審查，而且針對右派，特朗普也一直批評朱克伯格和Meta對他有偏見。特朗普因2021年1月6日美國國會山莊騷亂事件被fb封禁帳號，到2023年初才恢復。

自特朗普當選後，朱克伯格多次向特朗普陣營示好，包括向其就職基金捐贈100萬美元（約780萬港元），去年11月亦曾到海湖莊園拜會特朗普，還向對方送贈智能眼鏡。Meta另一「討好」特朗普團隊靠攏的信號，是早前任命終極格鬥冠軍賽（UFC）主席、特朗普密友白大拿（Dana White）進入Meta董事局，到上周再任命前共和黨成員卡普蘭（Joel Kaplan）領導公共事務部門。卡普蘭周二表示，Meta之前管制內容的做法太過火，很多「無害」內容都被審查。

組織質疑向極端主義者「送禮」

國際事實核查網絡（IFCN）總監霍蘭（Angie Holan）說，Meta是在「極端政治壓力」下作出這項決定。關注資訊科技對民主影響的美國組織「問責科技」總監吉爾（Nicole Gill）形容有關決定是給特朗普和全球極端主義者的「禮物」，會讓有份促成2021年國會山莊騷亂的仇恨、陰謀論和假資訊再次活躍。

特朗普周二被記者問到他是否相信Meta的決定源於他威脅朱克伯格時回應說：「或許吧。」

（法新社/華爾街日報/紐約時報）

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