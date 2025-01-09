韓部署再拘尹錫悅 研動用反恐隊裝甲車

首爾西部地方法院周二已批准延長針對被停職總統尹錫悅的逮捕令有效期，公調處稱將再嘗試逮捕，與總統警衛處再展開攻防戰，緊張氣氛升溫。警衛處昨天追加設一捆綑帶勾刺的鐵絲網、路障加固官邸一帶防禦，又調巴士縱橫停放堵路，部分「巴士圍牆」由4、5輛組成。

公調處消息人士稱正與警方商討逮捕行動。警方則指為逮捕尹錫悅，在研究動用反恐部隊、直升機、警察機動部隊等方法，包括爬梯越過「巴士圍牆」去捉拿阻攔行動的警衛處人員，或用警察特種部隊裝甲車等特殊車輛去推開「巴士圍牆」。

惟無論採取任何戰策，一旦發生衝突，便存在開槍等風險，亦威脅現場示威者。代總統崔相穆昨呼籲各方應避免造成民眾受傷或政府機構之間的衝突。

民眾-12℃下通宵露天集會

韓國氣象廳昨天發出入冬以來首個寒潮一級預警，預測首爾將最少兩天氣溫低至零下12℃。不過在總統官邸所在的漢南洞街頭，昨晚依然有分別惱怒或支持尹錫悅的民眾準備通宵達旦露天集會。

尹錫悅因頒布12‧3戒嚴令而被彈劾停職後，蟄伏了逾半個月。韓國OhmyTV報道昨午約12時53分捕捉到一名貌似尹錫悅的男子由護衛隨行，一度在漢南洞官邸入口環顧四周，又看着堵路停放的巴士，似有所交代後折返官邸，為時約7分鐘。此前一天，共同民主黨傳出尹錫悅已離開官邸之說。

代表尹錫悅的律師尹甲根昨會見記者，指總統逃離官邸的傳聞屬「中傷謠言」。他重申公調處向地方法院申領的逮捕令、搜查令「無效」，所以尹錫悅不會作出回應，他請有關方面向首爾中央地方法官申請拘捕令或直接提出起訴。

另外，韓國國會再次表決調查被停職總統尹錫悅的「內亂特檢法」和調查總統夫人的「金建希特檢法」，但均沒三分之二（200名）以上出席議員贊成而未獲通過。國會上月12日曾通過上述兩項特檢法，但上周二被崔相穆以違反憲法分權原則為由否決。

（韓聯社/路透社/中央日報）