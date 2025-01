特朗普：不排除軍事取格陵蘭巴拿馬運河 「擴張主義」逼迫盟友 分析：令對手獲利

距離上任不足兩周的特朗普,近日陸續闡述幾乎不理美國盟友憂慮的激進外交政策。周二在記者會上被問及能否確保不用會使用軍事或經濟脅迫手段試圖控制巴拿馬運和格陵蘭時,特朗普說:「不,兩者我都不能向你保證,但我可以說,我們需要它們(巴拿馬運河和格陵蘭)來確保經濟安全。」

儘管根據1977年時任美國總統卡特簽署條約,將巴拿馬運河區逐步歸還巴拿馬,並於1999年完成移交,但特朗普聲稱該運河正由「中國營運」。他在記者會說:「巴拿馬運河是為我們的軍隊建造,巴拿馬運河對我們的國家非常重要。它目前由中國營運。我們把巴拿馬運河給了巴拿馬,我們沒有把它給中國。」他說將該運河交給巴拿馬也是非常大的錯誤,「卡特是個好人…… 但這是一個大錯」。

再稱藉經濟力量使加國成美第51州

在首個總統任期已提出有意收購格陵蘭的特朗普,認為該島對追蹤中國和俄羅斯船艦至關重要,形容這些船「無處不在」。他周二表示,「我們為了國家安全需要擁有它,這是為了自由世界」。特朗普更警告,若丹麥拒絕出售格陵蘭,將對丹麥徵收「非常高的關稅」。

特朗普又再度批評鄰國兼傳統盟友加拿大,聲稱會透過「經濟力量」使加拿大成為美國第51個州,「若你抹掉那條人為劃定的界線,看看會是什麼樣子,這對國家安全也會好得多。別忘了,我們基本上是保護加拿大的」。特朗普此前以美國與加拿大及墨西哥貿易赤字及大量非法移民湧入美國南部邊境為由,準備向兩國徵更高關稅。

丹麥首相:美不應以經濟手段抗盟友

丹麥首相弗雷澤里克森周二表示,格陵蘭是丹麥的自治領地,不會出售,認為丹麥與美國是緊密的盟友和伙伴,不應以經濟手段互相對抗。巴拿馬外長馬丁內斯-阿查亦強調「運河的主權不容談判,這是我們抗爭歷史的一部分」。已宣布將辭職的加拿大總理杜魯多周二在社交平台表示,「加拿大根本不可能成為美國一部分」(There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.),但同時強調兩國間的安全與貿易關係密切。

分析指出,若特朗普真的按照他所說的去做,可能意味美國在全球角色上的深遠變化,並迫使不再確定獲華府支持的美國盟友尋求新的安全和經濟安排,這對於美國對手更為有利。曾在奧巴馬政府擔任防長的哈格爾說:「當我們最強大的盟友和伙伴對我們失去信心時,這不會有好結果。中國和俄羅斯正看着這一切。」曾在特朗普白宮國家安全委員會擔任幕僚長的格雷則稱,「我們的首要任務是捍衛西半球,中國和俄羅斯正進入我們的後院。你必須從這個角度來看待格陵蘭和巴拿馬」。

《華爾街日報》報道,部分特朗普顧問承認陵格蘭不太可能被出售,但認為透過經濟投資和增加軍事部署,可擴大美國在當地的存在,以制衡中俄在北極地區日益增長的影響力。他們認為美國可透過談判達成類似與太平洋島國之間的《自由聯合協定》,讓美國在丹麥不放棄主權下,談判擴大經濟和軍事關係。

