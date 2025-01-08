杜魯多6可能接班人浮面 民望大幅落後在野黨 料成「短命總理」

《紐約時報》列出可能接替杜魯多的人選，包括方慧蘭（Chrystia Freeland）。56歲的她上月不滿杜魯多未為美國候任總統特朗普計劃對加拿大貨品大增關稅作好準備憤而辭職後，外界已猜測她將競逐黨魁。記者出身的她長年忠於杜魯多，擔任過貿易部長和外長，也是加拿大首名女財長。方慧蘭曾在解決杜魯多面對的幾個重大問題上發揮重要作用，尤其是特朗普首個總統任期時，她就《北美自由貿易協定》與美談判。

方慧蘭具實力 原央行行長欲去馬

曾任加拿大央行和英倫銀行行長的卡尼（Mark Carney）周一在聲明中表示考慮競逐黨魁，59歲的他說受到自由黨議員和支持者的力挺感到鼓舞和榮幸。

加拿大國會原定本月27日復會，但杜魯多已宣布休會至3月24日，讓自由黨有時間選新黨魁。根據規定，聯邦大選必須最遲在今年10月前舉行，若待國會復會後，自由黨領導的政府因無法通過信任投票倒台，則最早會在5月大選。民調顯示，保守黨支持率大幅領先自由黨20個百分點，自由黨的新總理預計只屬「短命」總理。

特朗普早前接見杜魯多後戲稱希望加拿大成為美國第51個州，被指貶低加拿大地位，杜魯多因為沒有反擊而備受抨擊，成為他受壓下台的原因之一。在杜魯多請辭後，特朗普再在社交平台發文提及加拿大應成為美國第51個州，「加拿大有很多人喜歡成為美國第51個州……如果加拿大與美國合併，就不會有關稅，稅率也會大幅降低，他們也會完全免受俄羅斯和中國船艦經常圍繞的威脅」。

特朗普再提「加拿大州」 長子訪格陵蘭

另一方面，特朗普上月揚言要收購丹麥自治領地格陵蘭後，他周一證實長子唐納德將訪問當地。路透社引述消息人士報道，唐納德計劃到訪格陵蘭一天，為播客拍攝影片，其間不會與政府官員或政客會面。

（紐約時報/路透社/彭博社）