印尼入金磚國 華祝賀指符共同利益

【明報專訊】擔任2025年金磚國家輪任主席國的巴西周一（6日）宣布，印尼已成為金磚國家正式會員國，進一步擴大這一新興經濟體國際組織的規模。中國外交部發言人周一表示歡迎並熱烈祝賀印尼成為金磚國家正式成員國，指印尼正式加入金磚，符合金磚國家和「全球南方」共同利益，亦順應「全球南方」群體崛起的歷史大勢。
巴西發表的聲明指出，依照2023年約翰內斯堡金磚國家峰會初步批准擴充計劃的一部分，金磚成員國已經一致批准讓印尼正式加入。聲明又稱，印尼的申請早於2023年已經獲得批准，但是當時的印尼政府要求在去年印尼總統大選後才正式加入。巴西政府說：「印尼與金磚國家其他成員國共同支持改革全球治理機構，並為深化全球南方（Global South）國家的合作做出積極貢獻。」
印尼稱里程碑 反映全球事務趨積極
身為全球第四大人口國的印尼此前表示希望加入金磚國家，以加強新興國家實力和促進全球南方國家的利益。印尼外交部形容加入金磚國家是「里程碑」，反映印尼在全球事務中日益成長的積極角色。
金磚國家的創始成員國為中國、俄羅斯、印度和巴西，其後加入南非、埃及、阿聯酋、伊朗和埃塞俄比亞。金磚國家現已逐漸被視為制衡西方的開發中經濟體集團，專門研究國際關係的印尼大學歷史系教授馬赫穆迪（Yon Machmudi）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，加入金磚國家能使印尼與「全球南方國家」更為靠近，這也代表印尼在國際社會中，將擁有更多的斡旋能力。