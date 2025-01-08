印尼入金磚國 華祝賀指符共同利益

巴西發表的聲明指出，依照2023年約翰內斯堡金磚國家峰會初步批准擴充計劃的一部分，金磚成員國已經一致批准讓印尼正式加入。聲明又稱，印尼的申請早於2023年已經獲得批准，但是當時的印尼政府要求在去年印尼總統大選後才正式加入。巴西政府說：「印尼與金磚國家其他成員國共同支持改革全球治理機構，並為深化全球南方（Global South）國家的合作做出積極貢獻。」

印尼稱里程碑 反映全球事務趨積極

身為全球第四大人口國的印尼此前表示希望加入金磚國家，以加強新興國家實力和促進全球南方國家的利益。印尼外交部形容加入金磚國家是「里程碑」，反映印尼在全球事務中日益成長的積極角色。

金磚國家的創始成員國為中國、俄羅斯、印度和巴西，其後加入南非、埃及、阿聯酋、伊朗和埃塞俄比亞。金磚國家現已逐漸被視為制衡西方的開發中經濟體集團，專門研究國際關係的印尼大學歷史系教授馬赫穆迪（Yon Machmudi）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，加入金磚國家能使印尼與「全球南方國家」更為靠近，這也代表印尼在國際社會中，將擁有更多的斡旋能力。

（新華社/中央社/CNN）