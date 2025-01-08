朝稱成功試射高超音速遠程彈 韓指誇大

報道說，朝方周一從平壤市郊的發射場往東北試射該導彈，從導彈分離的高超音速滑翔彈頭沿預定飛行軌道以12倍音速飛行，第一次上升頂點高度達99.8公里，第二次上升頂點高度達42.5公里，最後準確落入1500公里以外東岸公海上的假想目標水域。

與女兒金主愛一起透過視像系統觀看試射過程的金正恩表示，該高超音速導彈系統將「可靠牽制」可能影響朝鮮安全的太平洋區內任何對手，又稱新型高超音速導彈是戰略遏制的核心力量，旨在不斷強化國家核戰爭遏制力。

不過，韓國指朝鮮主張的高超音速導彈試射有「誇大」成分。聯合參謀本部發言人昨表示，韓美日的分析指朝鮮今次發射的飛行距離為1100餘公里，但「沒有第二次頂點高度」，因此判斷朝鮮「欺瞞的可能性高」。

這場試射適逢美國國務卿布林肯訪問韓國。布林肯和韓國外長趙兌烈在聯合記者會上譴責朝鮮試射，布林肯稱這顯示深化美日韓3方聯盟的重要性。他又說，有理由相信俄羅斯可能很快向朝鮮提供太空高端技術。

（法新社/路透社/新華社）