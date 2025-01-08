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星馬簽建經濟特區 打造「東南亞深圳」 優惠稅率吸投資 便利跨境貿易人員流動

【明報專訊】馬來西亞首相安華與新加坡總理黃循財昨天（7日）簽署協定，待國會確認後便可落實於鄰近新加坡的馬來西亞柔佛州南端，成立兩國注資及共同營運的柔佛-新加坡經濟特區（下稱柔新特區），仿效中國深圳特區的成功例子，通過優惠稅率等鼓勵措施吸納投資和促進跨境貿易、貨物、人民流通和連繫。新、馬兩國矢言特區頭5年推動及促進50個項目，10年間擴至100個項目。企業和投資者密切關注和期待這個被形容為「東南亞版深圳」的新經濟特區，但同時對官僚制度和規劃等存有疑慮。

柔新特區成立簽署儀式因黃循財確診感染新冠病毒，押後了一個月，至昨天於馬來西亞行政首都布特拉加亞舉行。黃循財說：「這是一個建基於新加坡與柔佛州互補架構上的重要項目，它使我們雙方皆更具競爭力、加強賣點和共同吸引更多投資來到我們海岸，從而創造良好職位和給予我們的人民更多機會。」安華點出全球鮮少有兩國合作運作一個經濟特區，稱柔新經濟特區是「獨一無二的倡議」。兩個領導人還即場邀請提供興建跨境高鐵的方案。

星馬是彼此的主要貿易伙伴，雙邊貿易額一年達835.3億美元（約6515億港元），每天跨境人數逾30萬（多數為上班）。兩國希望通過此特區，互惠互利，改善整體經貿生態、資源流通等。例如馬來西亞更能使用新加坡的海空運輸，提高招商、促進經濟增長的能力；新加坡能仰賴大馬提供充裕的廉價人力、天然資源，紓緩土地不足的壓力。

柔新特區總面積略大於深港

柔新經濟特區總面積3571平方公里（略大於深圳加上香港），包括柔佛州行政中心所在的依斯干達布蒂里、新山市、森林城市、丹戎帕拉帕斯-丹戎賓、士年納、士乃-士姑來、巴西古當、重要石油綜合中心邊佳蘭、原始沙灘旅遊區迪沙魯。往後，兩國人員和貨物通關將更便捷，當局將簡化執業申請手續，對特區內企業和個人提供稅務優惠（相關稅率將於稍後公布）和補助，放寬監管等。現時新加坡的公司利得稅率僅17%，是東南亞最低。馬來西亞為24%。

大馬經濟部長拉姆利（Rafizi Ramli）上周五（3日）簡介稱，該國將為該區提供基建，新加坡則對外招商和鼓勵新加坡企業到柔佛營運。

大馬官員先前預計最遲2030年，該特區將新增10萬個就業機會，包括首5年2萬個技術職位，每年使馬來西亞經濟額外增加260億美元（約2028億港元）。

新特區有望藉着優惠政策，吸引中、美等企業迴避或減輕中美角力和特朗普新政府推動保護主義的影響，謀求供應鏈多元化。《星洲日報》報道，柔佛州的銀行反映，中國商家對到當地拓展業務深感興趣，最少3家企業承諾投資5.5億新加坡元（逾31億港元）。

分析：星馬在供水海空領域存矛盾

商業顧問公司創辦人威廉斯（Geoffrey Williams）稱，經濟特區是星馬兩國促進貿易和投資自由化的合理做法，但他們要在5年內製造兩萬個技術職位的目標，不大能改善大馬高學歷、熟練技工失業現况，因諸如高科技等領域，講究的是自動化、數碼化，偏用機器少聘員工。

此外，有分析認為馬來西亞官僚和管理能力，未必能滿足進駐企業的期望，規劃不善亦可能衍生交通、排污、廢物處理等問題。再者，新加坡和馬來西亞長期存在供水、領空管理和海域劃界等矛盾，若不妥善解決，恐將損害特區合作。

（亞洲新聞頻道/星洲日報/聯合早報/法新社/彭博社）

相關字詞﹕地緣政治風險 經濟特區 馬來西亞 新加坡

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