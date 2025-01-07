調查：英白車延誤 每日傷害千病人

根據全國指引，傷病者在獲救護車送抵急症室15分鐘內就應接受診治。不過，《衛報》周日（5日）發表報道稱有關指標持續未能達成，而且與實際相去甚遠。報道提到，整體而言，去年截至11月，英格蘭救護車在急症室外等候「落客」的總時數達1,641,522小時，即每日平均近4500小時，較對上一年同期增加18.5%。估計去年有414,137名由救護車送達的傷病者因等候急症室收症超過1小時而受到不同程度的傷害，相當於平均每日超過1000人，當中44,409人因延誤導致永久或長期傷害甚至死亡，相當於每日多達121人。報道稱，有些例子是救護車人員在醫院外等候了12小時，相當於整個輪更工作時間，導致救護車無法再出勤。

報道指出，傷病者接受治療出現延誤，主因是醫院人手不足，傷病者不是要在救護車內長時間等候，就是要在急症室內長時間等候診治。報道引述專家稱，數字反映隨着人口老化和對急症室需求前所未見地增加的情况下，英國國民保健服務（NHS）比以往任何時間都要脆弱。

（衛報）