退役以兵逃離巴西避查戰爭罪 親巴組織追蹤通報 以軍出國風險增

HRF以一名去年1月在加沙與家人乘車時被以軍炮火炸死的5歲女童來命名，致力追蹤數以百計曾參與加沙行動以兵的行蹤。其新聞稿表示，基金會此前一周入稟法院，引用影像及地理位置數據，指控該名退役以軍在有系統的破壞行動中，參與大規模拆毁加沙平民房屋，親自放炸藥破壞整個社區。巴西聯邦法院最終下令警方調查。

代表HRF提告的律師皮涅羅（Maira Pinheiro）稱，他們是按《國際刑事法院羅馬規約》（Rome Statute）提出起訴。巴西是該規約的締約國，皮涅羅指締約國有責任調查和懲處規約訂明的戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪。皮涅羅稱，根據巴西法典，只要犯罪者入巴西領土，巴西當局就有權調查該人在國外所犯、在國際條約所訂明的罪行。

HRF在其網站稱，他們亦尋求追捕到訪泰國、斯里蘭卡、智利等國的以軍。

以國批「有系統反猶運動」 掀內外風波

以色列外交部周日稱，上周末有「反以分子」試圖調查一名到訪巴西的退役以軍後，外長薩爾指示外交部確保該公民不會處於危險。美國有線新聞網絡（CNN）報道，以色列駐巴西大使館已確保「他迅速安全離開巴西」。以國外交部又呼籲國民注意在社交平台發布有關服兵役的帖文，指反以人士或利用帖文對他們提告。

薩爾形容這是一場有系統的反猶太主義運動，旨在剝奪以國自衛權。以色列反對派領袖拉皮德稱，士兵因為曾在加沙戰鬥而要在半夜逃離巴西以免被捕，顯示出目前這個無能政府的巨大政治失敗。

（CNN/耶路撒冷郵報/HRF網站）

（以色列-哈馬斯戰爭）