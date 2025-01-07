馬斯克「翻臉」 促英改革黨法拉奇下台

自英國工黨去年7月上台以來，馬斯克（Elon Musk）就一直攻擊工黨和身兼英國首相的黨魁施紀賢，又大力讚揚在野極右英國改革黨和法拉奇，稱英國「絕對」需要英國改革黨，又稱只有民粹主義的英國改革黨能夠「拯救」英國。兩人最近還在特朗普的海湖莊園會面，其後法拉奇宣稱馬斯克可能會向他的政黨捐出巨款。

英媒：公開籲釋極右人士惹不滿

馬斯克周日在X貼文批評法拉奇前幾個小時，法拉奇接受BBC節目訪問時還形容馬斯克為「朋友」。法拉奇回應馬斯克的最新言論時直言感到「意外」，相信這與馬斯克支持英國反移民和反穆斯林極右活動人士羅賓遜（Tommy Robinson）導致兩人產生分歧有關。羅賓遜去年在一宗2021年的誹謗案敗訴，他在庭上承認藐視法庭，被判入獄18個月。馬斯克近日呼籲英國釋放羅賓遜，有消息指英國改革黨高層曾私下向特朗普團隊表示不滿，認為馬斯克公開呼籲釋放羅賓遜已經「越線」，英國《獨立報》引述消息報道，法拉奇就羅賓遜的問題向馬斯克施壓，成為馬斯克反面的導火線。

被批傻瓜 德總理「被酸」促冷靜

今次並非馬斯克首次高調介入外國政治。德國將於2月23日舉行大選，馬斯克近期亦大力支持德國極右另類選擇黨，並辱罵德總理朔爾茨和總統施泰因邁爾為「傻瓜」和「不民主的暴君」。朔爾茨周日表示，必須對此類言論「保持冷靜」，指在社交平台中許多人透過尖銳言論引發關注度，切記「勿餵食網絡酸民（Troll）」。他接着說：「我認為比起辱罵更讓人擔憂的是，馬斯克支持像是德國另類選擇黨這種極右極端主義政黨，該黨鼓吹與俄羅斯和解，並希望削弱跨大西洋關係。」法國外長巴羅同日在法國一個電視節目中，亦批評馬斯克支持歐洲極右翼政治力量。

（BBC/獨立報/彭博社）