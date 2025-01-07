杜魯多辭加總理 看守至繼任者上台

國會休會至3月底

加拿大《環球郵報》周日率先引述3名知情人士報道，指杜魯多最快會於周一請辭。其中一名最近曾與杜魯多有溝通的消息人士稱，杜魯多認為他要在周三黨團會議前發聲明，以免被認為是遭黨內議員逼宮下台。

如今杜魯多辭職，總理職位也出現變數，自由黨面臨兩個選擇﹕按全國黨團建議任命臨時領袖，或加快舉行黨魁選舉。倘屬後者，杜魯多需請求總督下令國會暫時休會。消息人士指杜魯多曾詢問財相勒布朗（Dominic LeBlanc）是否願意擔任臨時黨魁及總理，但若勒布朗有意競選黨魁，這就不可行。另一消息認為杜魯多留任總理至選出新黨魁將是合理做法，可讓他應對美國特朗普新政府及特朗普提出的25%關稅。

杜魯多2013年接任自由黨黨魁，2015年領導自由黨勝出大選成為總理，其後在2019及至2021年大選再領導自由黨取得國會最多議席。然而他的支持度近月下跌，其政府去年12月捱過保守黨提出的第三次不信任投票。

杜多魯處理國家問題手法亦引起黨內不滿。被視為杜魯多最信任盟友之一的財長方慧蘭去年12月請辭，她在辭職信中承認與杜魯多對於國家未來有分歧，並質疑杜魯多寧願耍政治花招，都不去化解美國總統當選人特朗普的「激進經濟民族主義」威脅，並透露杜魯多準備將她調職。

在2022年達成協議支持自由黨的新民主黨（NDP）亦在去年9月宣布撕毁協議，NDP黨魁駔勉誠去年12月更發表公開信，指該黨將於眾議院1月27日復會後提出對杜魯多的不信任動議。

方慧蘭有望接任黨魁

加拿大原定最遲今年10月20日舉行大選，如今有可能進一步提前，過去一年的民調顯示博勵治領導的最大在野黨保守黨的支持度，以雙位數的百分點領先自由黨。上周五有民調指杜魯多領導自由黨，該黨僅獲13%選民支持，但如新黨魁為方慧蘭，支持度會達21%。

（路透社/環球郵報/BBC）