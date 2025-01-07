拒配合拘尹被指濫權 總統警衛處長撐護主有理

公調處及警方共80人上周五早上約8時進入總統官邸拘捕尹錫悅期間，先後遭軍方人員與總統警衛處成員阻攔，對峙約5小時後，公調處於當天下午1時半，以保障在場人士安全為由中止行動。

朴鍾俊在總統警衛處網站表示，總統警衛處是「為了保護目標絕對安全而存在」，「時時刻刻滴水不漏地保護總統是警衛處的使命」。他指，尹錫悅雖遭暫停總統職權，但仍保留職位，受到總統警衛處的保護。戒嚴令風波以來，總統警衛處以《刑事訴訟法》和《總統警衛法》為依據，拒絕調查機構進入總統官邸等地。

指尹仍有總統職 保護不分政治背景

有聲音憂慮總統警衛處的行為已越界。東新大學警察行政法教授韓升勳說：「總統警衛處是一個危險的機構，權力可能失控。鑑於只有總統有權控制，這個安全部門可以濫用權力，變成總統的私人軍隊。」

朴鍾俊周日發聲明回應有關質疑，呼籲外界停止發表這類侮辱警衛處的評論。他指，總統警衛處過去60年保護所有歷任韓國總統，並不考慮政治背景。朴又駁斥最大在野共同民主黨指控他上周五曾下令用實彈對付拘尹人員。

（中央社/路透社）